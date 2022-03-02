Twitter, Rusya'ya bağlı medya kanallarında paylaşılan bağlantıların altında bir uyarı göstermeye başladı. Platform ayrıca bazı tweetleri kullanıcılardan gizleyeceğini açıkladı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin yankıları sosyal medyada hâlâ devam ediyor. Pek çok şirket Rusya’ya karşı yaptırımlar uygulamaya başladı. Dün Apple tarafından yapılan bir açıklamayla Rusya’daki Apple ürünlerinin satışlarının durdulduğu ve bazı hizmetlerin kullanılamayacağı açıklanmıştı. Electronic Arts’ın da yaptırım uygulamasının üzerine Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Federov, dünyadaki tüm oyun ve e-spor şirketlerine bir çağrıda bulunmuştu.

Twitter da bu işgale sessiz kalmayarak platformunu Rusya’da erişim engeli getirmişti. Bugün ise yeni bir adım atan Twitter, Rus medya kanallarının paylaşımlarında bir uyarı göstermeye başladı.

‘Yanlış bilgilendirme riski’ nedeniyle uyarı getirildi

Kaliforniyalı sosyal medya platformu, tıpkı pandemi sırasında ‘yanlış bilgilendirme’ yapan kanallar hakkında kullanıcılarını uyardığı gibi bu kez de Rus basın kuruluşları hakkında uyarmaya başladı. Yetkililer, yaptıkları açıklamada işgalin başladığı günden beri Rusya kaynaklı basın kuruluşlarından günde ortalama 45 bin tweet atıldığını açıkladı. Bu tweetlerin sosyal medyada ‘algı manipülasyonu’ ve bilgi kirliliğine sebep olabileceğini ve bu nedenle kullanıcıları uyarmaları gerektiğini açıklayan yetkililer, bu özelliği bugün kullanıcılarına sundu.

Twitter’ın bu sistemi, basın kuruluşlarının ve kullanıcıların paylaştığı bağlantıları Rus medyasına ait haber siteleri ile eşleştirip bu bağlantıların altına “Haberdar ol. Bu tweet Rusya’ya bağlı bir internet sitesiyle bağlantılıdır.” uyarısının görünmesini sağlıyor.

Twitter ayrıca çok fazla paylaşım yapan Rus basın kuruluşlarının bazı paylaşımlarını gizleyeceğini ve bu sayede internetteki bilgi kirliliğinin önüne geçmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Twitter’ın bu yeni yaptırımının ardından pek çok Rus kaynaklı basın kuruluşu paylaşımlarında Telegram ve VK gibi platformların bağlantılarını eklemeye başladı.