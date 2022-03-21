TikTok, Ukrayna Savaşına Dair Yanlış Haberleri Öne Çıkarıyor

Yalan haber karşıtı bir oluşumun yaptığı bir araştırmada TikTok’un algoritmasının Rusya-Ukrayna krizine dair bilgi içeren içerikleri, doğru veya yanlış olması fark etmeksizin önerilenler sayfasına çıkardığı ortaya çıktı.

Rusya-Ukrayna krizinde şirketlerin konumu, şu ana kadar büyük bir rol oynadı. Çin menşeili sosyal medya platformu TikTok’a dair yapılan bir araştırmada şoke edici bir gerçek ortaya çıktı. Yanlış haber karşıtı bir oluşum olan NewsGuard, yaptığı denemelerde bu gerçeği gün yüzüne çıkardı.

NewsGuard, bir TikTok hesabı açtı ve hesabı kullanmaya başlamanın ilk dakikalarında TikTok’un zaten geçmişten de sorunlu olan algoritması, Rusya-Ukrayna ile alakalı yanlış bilgiler içeren videolara yönlendirmeye başladı.

Deney 45 dakika sürdü

Araştırmayı yapan ekip, 45 dakika süren deneyin sonunda TikTok’un ‘sizin için önerilenler’ sayfasındaki içeriklerin tamamen Ukrayna’daki savaş ile alakalı olduğunu ve doğru veya yanlış birçok bilgi içerdiğini ortaya çıkardı. TikTok algoritması bu içerikleri karşınıza çıkarırken kaynağın güvenilirliği veya bilginin doğruluğu gibi şeyleri göz ardı ediyor.

Araştırmacıların karşılaştığı asılsız iddialar arasında ABD'nin Ukrayna'da biyolojik silah laboratuvarları olduğu söylentisi ve Putin'in Mart ayı başında düzenlediği basın toplantısının görüntülerine photoshop yapıldığı iddiaları yer alıyordu.

Videolar ayrıca sahte görüntülerin gerçek olduğunu ve gerçek görüntülerin sahte olduğunu söylüyor. Örneğin Rus jetlerini düşürdüğü iddia edilen Kiev Hayaleti’nin videoları bir video oyunundan alınırken, savaştan gerçek videolar Rus hesapları tarafından sahte olarak belirtiliyordu.

Araştırmacılar, algoritmanın sunduğu videolardaki bazı iddiaların daha önce Kremlin propagandası olduğu tespit edildiğini belirtiyor ve Çin-Rusya ortaklığı sayesinde bu propagandaların boyutunun arttığını düşünüyor.