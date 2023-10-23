İlla birileri ile birilerinin arasını yapmakta ısrarlı olan sosyal medya uygulaması Tinder, yeni özelliği ile insanların birbirleriyle profil paylaşabilmesine imkân sağlayacak. Böylece arkadaşlarımızdan fikir alabilecek ya da onların başkalarıyla arasını yapabileceğiz.

Tinder adında bir uygulama uzun zamandır uygulama mağazalarında yer alıyor. Uygulamanın amacı ise insanların karşılıklı olarak birbirlerini beğenmeleri durumunda görüşmelerini sağlamak. Bu yüzden de özellikle hayatında birinin olmasını isteyen kişiler sıklıkla uygulamayı kullanırken arkadaşlarına da fikirlerini sunuyor.

Tinder da bunun farkında. Firmanın elindeki verilere göre yalnız kişilerin %75'ten fazlası, en azından ayda bir defa arkadaşlarıyla ilişkiler hakkında konuşuyor. Bu konuşmalarda da bir noktada iş, insanların çöpçatanlık yapmasına gidiyor. Tinder şimdi bu görevi Tinder Matchmaker ile üstlenmeye hazırlanıyor.

"Bence bir görüşmenizde fayda var" diyebileceğiz.

Tinder Matchmaker özelliğiyle bir potansiyel eşleşmeyi, arkadaşımız Tinder kullanıcısı olsun veya olmasın paylaşabileceğiz. Böylece arkadaşlarımız potansiyel eşleşmeyi gördüklerinde bize "Yok kanka, sana göre değil bu" ya da "Ooo bunu kaçırma" diyebilecek, ya da potansiyel partner adayı için "Aaa bu şey değil mi ya, bizi Burhan'ın eski sevgilisi" gibi bilgileri bizimle paylaşabilecekler. Böylece bir potansiyel eşleşmeyi daha gerçekleşmeden arkadaşlarımızla değerlendirebileceğiz.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tinder'ın Pazarlama Müdürü Melissa Hobley, "Yıllardır, yalnız olan kişiler Tinder'da bir eşleşme bulmak için arkadaşlarından yardım istedi ve şimdi Tinder Matchmaker ile bunu kolaylaştırıyoruz. Tinder Matchmaker, güvendiğiniz çevreleri randevu maceranızın bir parçası haline getiriyor ve görmezden gelebileceğiniz olasılıkları size yakın olanların gözünden görebilmenize yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

Seçilen bir profil için Tinder Matchmaker oturumu başlatıldığında, kullanıcılar özel linklerini 24 saatliğine 15 arkadaşlarıyla paylaşabilecekler. Davet edilen kişiler Tinder profillerine giriş yapabilecek ya da misafir olarak kullanıma devam edebilecekler. Bu süreçte "çöpçatanlar", kullanıcıya profiller önerebilecek ancak onların yerine mesaj atamayacak ya da etkileşime giremeyecekler. Tavsiye edilen profillerde "Tavsiye edilen" ibaresi yer alacak. Özellik ilk olarak ABD, Avustralya, Brezilya, Kanada, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, Japonya, Meksika, Güney Kore, İspanya, Tayland, Birleşik Krallık ve Vietnam'da kullanılabilecek.