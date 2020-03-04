COVID-19'dan En Çok Etkilenen 5 Ülkenin İçler Acısı Durumu

Tüm dünya, 2020’nin ilk günlerinden bu yana corona virüsü ile yatıp, corona virüsü ile kalkıyor. Çin’in Wuhan kentinde patlak veren salgın, şimdiye kadar 3 binden fazla insanı öldürdü. Bugün yayınlanan yeni bir rapor, COVID-19 ismi ile anılan virüsten en çok etkilenen beş ülkedeki acı tabloyu gözler önüne seriyor.

Geçmişte, İspanyol gribi, veba, SARS ve kuş gribi gibi birçok salgınla mücadele eden insanoğlu, bu kez de COVID-19 olarak isimlendirilen yeni tip corona virüsü salgını ile karşı karşıya. Görüldüğü ülkelerde toplumsal ve ekonomik hayatı derinden etkileyen ölümcül virüs, dünya çapında milyonlarca insanın karantinaya alınmasına neden oldu.

Kamuoyunda paylaşılan resmi verilere göre, şu ana kadar 93.000'den fazla insana bulaşan ve toplamda 3.000'den fazla insanı öldüren COVID-19, Çin dışında en az 69 ülkeye daha yayılmış vaziyette. Bugün, Almanya merkezli araştırma şirketi Statista’nın paylaştığı yeni bir rapor, corona virüsünden en çok etkilenen beş ülkenin durumunu gözler önüne seriyor.

Corona virüsünden en çok etkilenen 5 ülkedeki vaka-ölüm oranları

Rapor, en çok etkilenen beş ülke arasından en yüksek vaka-ölüm oranının yüzde 5.5 ile İran’da olduğunu gösteriyor. Komşumuz olan İran’da resmi olarak bildirilen 978 vaka bulunuyor ancak bugün itibarıyla basına yansıyan güncel verilere baktığımızda, ülkedeki ölü sayısının 92'ye, vaka sayısının ise 2.922'ye yükseldiğini görüyoruz. İran’da corona virüsüne yakalananlar arasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar da bulunuyor.

Virüsün ortaya çıktığı ilk ülke olarak Çin’deki vaka-ölüm oranı ise yüzde 3,8 olarak kayda geçti. Rapora göre, Güney Kore, İtalya ve Japonya’daki vaka ölüm oranları ise sırasıyla 0,6, 2,0 ve 2,3. İtalya, Asya dışında en fazla vakaya sahip olan ülke konumunda. Roma hükümeti tarafından bugün yapılan açıklamada, ülkedeki tüm okul ve üniversitelerin ölümcül salgın nedeniyle bu ayın ortasına kadar kapatma kapatıldığı belirtilmişti.