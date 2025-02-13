2023'te Titanik enkazına yapılan bir gezi sırasında patlayarak 5 kişiye mezar olan Titan denizaltısının son anlarını içeren ses kaydı paylaşıldı.

2023 yılının haziran ayında tüm dünyanın gündemine oturan trajik bir olay yaşanmıştı. OceanGate isimli firmanın Titanik enkazına “Titan” isimli denizaltıyla Kuzey Atlantik Okyanusu’nda düzenlediği gezi, aracın suyun altında infilak etmiş ve aralarında OceanGate’in patronu da dahil 5 kişiye mezar olmuştu.

Şimdi ise Titan denizaltısıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. ABD, Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), Titan denizaltısının yeni kayıtlarını paylaştı.

Titan’ın son anları böyle kaydedildi

Paylaşılan bu ürkütücü ses kaydı, Titan denizaltısının son anlarını bizlerle buluşturuyor. Patlamanın derin ve yankılı sesini bu kayıttan duyabiliyoruz. 6. saniyeden itibaren başlayan o gümbürtü, patlamaya ait. Titan’ın infilak ettiği sırada 3.500 metreden daha fazla derinlikte olduğunu belirtelim. Araç çok yüksek basınca sahipken gerçekleşen patlama, muhtemelen milisaniyeler içinde gerçekleşti.

Bu kayıt, NOAA’nın pasif akustik kayıt cihazları sayesinde elde edildi. Öyle ki kurumun açıklamalarına göre ses kaydı, 1448 km uzakta bulunan bir cihaz tarafından kaydedilmiş. Bu sesin ilk kez yayımlandığını da belirtelim.

Titan denizaltısı faciasında yaşanan her şey için: