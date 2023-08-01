Bilim insanları, yüzeyindeki gazların hareketiyle titreşiyormuş gibi gözüken yıldızların sesini bilgisayar ortamında oluşturdu.

Geceleri gökyüzüne baktığınızda hızlı bir şekilde yanıp sönüyormuş veya titreşiyormuş gibi gözüken yıldızlar görebilirsiniz. Bu durum çoğunlukla ışığın atmosferimizden geçişi sırasında bükülmesinden kaynaklanırken asıl kaynak, yıldızın kendisi de olabiliyor.

Gökyüzünde titreşen yıldızların bir kısmı, kendi yüzeyindeki gazların hareketinden dolayı böyle gözükebiliyor. Bu yıldızları ele alan Northwestern Üniversitesi’nden bilim insanları ise bize titreşen yıldızların sesini duyma imkânı sundu.

Titreşen yıldızların sesi böyle simüle edildi:

Bilim insanları, dev bir yıldızın çekirdeği ve dış yüzeyi arasındaki enerjiyi simüle etti. Oluşturulan modelde bir yıldızın ne kadar titreşmesi gerektiğini tahmin etmek üzere gaz dalgalarını da haritalandırdı.

Simülasyonda elde edilen dalgalanmalar, daha sonrasında “sonifikasyon” denilen işlemden geçirildi, yani bir sese dönüştürüldü. Ortaya çıkan ses de şu şekildeydi (7. saniyeye kadar olan bölüm):

Simülasyonlarda, yıldızın büyüklüğü arttıkça sesin kalınlaştığı, daha fazla basa yer verdiği görüldü. Bu fark ile yıldızlara simülasyon ortamında şarkı bile söyletildi. Örneğin, Twinkle Twinkle, Little Star şarkısı, büyük, orta ve küçük boyutlardaki üç yıldızdan şu şekilde duyuluyordu: