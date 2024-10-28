Tofaş, 5 Marka İçin Yeni Ticari Araç Üretmeye Başladı

Tofaş, beş farklı marka için ticari araç üretimine başlıyor. Bu üretim İngiltere'den Türkiye'ye kayıyor.

Tofaş, geçtiğimiz günlerde Stellantis'in Türkiye'deki distribütörlüğünü devralmak için harekete geçmiş ancak Rekabet Kurumu bu girişimi onaylamamıştı. Şimdi Tofaş, beş farklı marka için yeni bir ticari araç üretimine başlıyor.

Koç Holding bünyesinde bulunan Tofaş, Bursa'daki tesislerinde Fiat, Citroen, DS, Peugeot, Opel ve Vauxhall markaları için hâli hazırda üretim yapıyor. Yeni ticari araçlar da Fiat, Opel, Peugeot, Citroen ve Vauxhall markaları için üretilecek. Orta boy hafif ticari araç modellerinin hangileri olduğunu otomotiv habercisi Emre Özpeynirci X hesabından paylaştı.

Üretim İngiltere'den Türkiye'ye taşınıyor

Tofaş bu modellerin üretimine Kasım 2024'te başlayacak. Şu anda İngiltere'de üretilen ve üretimi Türkiye'ye taşınacak olan modellerin listesi şu şekilde:

Opel/Vauxhall: Vivaro (Zafira)

Fiat: Scudo (Combimix)

Peugeot: Expert (Traveller)

Citroen: Jumpy (Spacetourer)

Kasım ayında üretime başlayacak olan modeller 2025 yılının başlarında satışta olacak. Tofaş bu modellerin içten yanmalı ticari versiyonlarını ve binek versiyonlarını üretecek. İngiltere'deki üretim ise sonlandırılmayacak ancak üretimde ağırlık bu araçların elektrikli versiyonlarını üretecek.

Tofaş 2025 yılında 90 bin, 2026 yılında ise 140 bin araç üretecek. Firmanın Bursa'daki tesisinde yılda yaklaşık 450 bin araç üretim kapasitesi bulunuyor. Tofaş fabrikasından çıkan araçlar 80 ülkeye ihraç ediliyor. Firma ayrıca Türkiye'de Ford Otosan, Chrysler, Anadol, Dodge, Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, Ferrari ve Maserati markalarının satışını ve satış sonrası operasyonlarını da gerçekleştiriyor.