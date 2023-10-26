Türkiye, 29 Ekim günü cumhuriyetin 100’üncü yılını kutlayacak. Birçok marka, şimdiden özel etkinliklerini duyurmaya başladı. Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu (Togg) da 100. yıla özel etkinlik düzenleyenler arasına katıldı.
Togg, sosyal medya hesaplarından Cumhuriyet Bayramı’nda T10X kullanıcılarıyla “100. Yıl Togg Konvoyu” düzenleneceğini açıkladı.
T10X kullanıcıları, Trumore üzerinden konvoya katılım bildirimi yapacak
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Togg, yaptığı açıklamalarda 100. yıla özel konvoyun pazar günü İstanbul’da bulunan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün Avrupa tarafındaki girişinde yapılacağını ifade etti. Konvoy için toplanma saatinin ise 13.45-14.30 arası olacağı belirtildi.
Anadolu Yakası’na geçişler ise 14.30’da gerçekleştirilecek. Konvoya katılmak isteyen vatandaşların T10X kullanıcısı olması gerektiğini belirtelim. T10X sahiplerinin, Togg’un uygulaması Trumore üzerinden katılım bildirimi yapması gerekecek.