Togg, Cumhuriyet Bayramı'nda T10X kullanıcılarına özel 29 Ekim'de 101 kWs şarj hediyesi sunuyor.

Togg, Cumhuriyetimizin 101. yılına özel bir kampanya başlattı. Yerli SUV modeli T10X kullanıcıları, 29 Ekim'de 101 kWs şarj hediyesi alacak.

Togg, Türkiye genelindeki 81 ilde yer alan 719 DC ve 268 AC şarj istasyonunda, Cumhuriyet Bayramı'na özel bir etkinlik düzenliyor.

Togg'dan T10X kullanıcılarına özel 29 Ekim fırsatı

29 Ekim günü, T10X kullanıcıları için 101 kWs’lik şarj hediyesi sunulacak. Bu hediye kullanıcıların Trugo hesaplarına 29 Ekim sabahı saat 00:00’da tanımlanacak ve aynı gün saat 23:59’a kadar geçerli olacak.

Togg'un bu hediyesi, yerli elektrikli araç kullanıcılarına önemli bir fırsat sunarken Cumhuriyet Bayramı'nda sürdürülebilir ulaşım çözümlerine destek vermeye de devam ediyor.