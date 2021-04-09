TOGG, Gemlik Tesisi'nden 7/24 Sürecek Canlı Yayın Başlattı

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobil üretiminin gerçekleşeceği Gemlik Tesisi'nde devam eden çalışmaların dileyen herkes tarafından takip edilebilmesi için 7/24 devam edecek bir canlı yayın başlattı. Yayın, TOGG'un resmi YouTube kanalından ve web sitesi üzerinden izlenebiliyor.

2018 yılında Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Zorlu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin bir araya gelerek oluşturduğu; küresel ölçekte rekabet edebilecek yerli bir otomobil üretme amacıyla kurulan Türkiye'nin Otomobil Girişimi'nin (TOGG) Gemlik Tesisi'nde çalışmalar devam ediyor. İlk seri otomobilleri 2022'nin son çeyreğinde banttan indirmeyi hedefleyen TOGG'da fabrikanın yapım çalışmalarının toplamda 18 ay süreceği açıklanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde, geçmişte Mercedes, Volkswagen, Peugeot gibi dünya devlerinin tasarım ekiplerine de liderlik yapmış olan Murat Günak’ı tasarım lideri olarak bünyesine dahil eden TOGG, bir yandan ekibini geliştirip genişletirken bir yandan da Gemlik Tesisi'ndeki hazırlıklarını tamamlamak için çalışıyor.

Çalışmalar artık 7/24 takip edilebilecek:

TOGG fabrikadaki çalışmaların ne aşamada olduğunu, yaşanan gelişmelerin neler olduğunu düzenli olarak paylaşıyor. Ancak artık dileyen herkes fabrikadaki duruma 7/24 canlı olarak ulaşabilecek. Yayın, TOGG'un resmi YouTube kanalından ve web sitesi üzerinden takip edilebiliyor.

TOGG tarafından yapılan açıklamaya göre Gemlik Tesisi'nde arıtma, montaj, enerji, boya, gövde, giriş ve batarya birimlerinin temel güçlendirme çalışmaları tamamlanmış durumda. Boya, gövde, montaj ve enerji birimlerinde soket altı kaide ve kolon betonları dökülmeye başlanan tesisdeki şantiyede şu an için 900 kişi görev yapıyor. Şantiyede görevli kişi sayısının önümüzdeki dönemde bin 500’e kadar çıkacağı düşünülüyor.

TOGG'dan gelen açıklamalara göre 9 Nisan itibariyle fabrikadaki güncel durumu detayları ise şöyle;