TOGG, Gemlik Tesisi'nden 7/24 Sürecek Canlı Yayın Başlattı

2018 yılında Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Zorlu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin bir araya gelerek oluşturduğu; küresel ölçekte rekabet edebilecek yerli bir otomobil üretme amacıyla kurulan Türkiye'nin Otomobil Girişimi'nin (TOGG) Gemlik Tesisi'nde çalışmalar devam ediyor. İlk seri otomobilleri 2022'nin son çeyreğinde banttan indirmeyi hedefleyen TOGG'da fabrikanın yapım çalışmalarının toplamda 18 ay süreceği açıklanmıştı.
Geçtiğimiz günlerde, geçmişte Mercedes, Volkswagen, Peugeot gibi dünya devlerinin tasarım ekiplerine de liderlik yapmış olan Murat Günak’ı tasarım lideri olarak bünyesine dahil eden TOGG, bir yandan ekibini geliştirip genişletirken bir yandan da Gemlik Tesisi'ndeki hazırlıklarını tamamlamak için çalışıyor.
Çalışmalar artık 7/24 takip edilebilecek:
TOGG fabrikadaki çalışmaların ne aşamada olduğunu, yaşanan gelişmelerin neler olduğunu düzenli olarak paylaşıyor. Ancak artık dileyen herkes fabrikadaki duruma 7/24 canlı olarak ulaşabilecek. Yayın, TOGG'un resmi YouTube kanalından ve web sitesi üzerinden takip edilebiliyor.
TOGG tarafından yapılan açıklamaya göre Gemlik Tesisi'nde arıtma, montaj, enerji, boya, gövde, giriş ve batarya birimlerinin temel güçlendirme çalışmaları tamamlanmış durumda. Boya, gövde, montaj ve enerji birimlerinde soket altı kaide ve kolon betonları dökülmeye başlanan tesisdeki şantiyede şu an için 900 kişi görev yapıyor. Şantiyede görevli kişi sayısının önümüzdeki dönemde bin 500’e kadar çıkacağı düşünülüyor.
TOGG'dan gelen açıklamalara göre 9 Nisan itibariyle fabrikadaki güncel durumu detayları ise şöyle;
- Boya Binası: Temel altı su yalıtım işleri tamamlandı, temel demir imalatlarının yüzde 85’i tamamlandı, temel beton işlerinin yüzde 70‘i tamamlandı, kolon imalatları başladı.
- Gövde Üretim Binası: Temel altı su yalıtım işlerinin yüzde 85‘i tamamlandı, temel demir imalatlarının yüzde 50‘si tamamlandı, temel beton işlerinin yüzde 30‘u tamamlandı, soket imalatları başladı.
- Montaj Binası: Temel altı su yalıtım işlerinin yüzde 70‘i tamamlandı, temel demir imalatlarının yüzde 35‘i tamamlandı, temel beton işlerinin yüzde 16‘sı tamamlandı.
- Enerji Binası: Temel altı su yalıtım işleri yüzde 100 tamamlandı, temel demir imalatları yüzde 100 tamamlandı, temel beton işleri yüzde 100 tamamlandı, kolon imalatları başladı.