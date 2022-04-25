TOGG'un resmi Twitter hesabı çalındı. TOGG, kısa süre önce yapmış olduğu açıklama ile hesabın geri alındığını duyurdu.

Yerli otomobilin üretiminden sorumlu grup olan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu ya da kısa adıyla TOGG'un süreç ile ilgili duyurularını paylaştığı resmi Twitter hesabı, kısa süre önce henüz kimliği tespit edilemeyen kişilerce ele geçirildi. Hesabı çalan kişiler, resmi hesap üzerinden çeşitli paylaşımlarda bulundular.

Hesabından çalınmasından kısa süre geçtikten sonra bu kez TOGG'un sosyal medya çalışanlarınca atıldığını tahmin ettiğimiz yeni bir paylaşım geldi ve hesabın geri alındığı aktarıldı. TOGG tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

TOGG, Twitter hesabının geri alındığını duyurdu:

"Hesabımız bir süreliğine kötü niyetli kişi ya da kişilerce ele geçirilmeye çalışılmış, kısa bir süre istenmeyen mesajlar görülmüştür. Duruma anında müdahale edilerek hesap yönetimi geri alınmıştır. Konuyla ilgili teknik incelemelerimizi sürdürüyoruz. Bilginize sunarız."

Hackerlar, TOGG Twitter hesabında neler paylaştı?

Twitter'daki bir açıktan faydalanarak mı yoksa TOGG'un veri tabanından bilgi sızdırarak mı hesaba erişim sağladığı bilinmeyen hackerlar, hesabı ele geçirdiklerinde ilk olarak profil ve kapat görsellerini değiştirdiler.

Sonrasında bir paylaşımda bulunan ve bu paylaşımı profile sabitleyen hackerlar, söz konusu paylaşımda dünyanın en popüler NFT pazarı olan OpenSea üzerinden satışa sunmuş oldukları NFT çalışmalarına satış bağlantısı eklediler. OpenSea'de NFT'lerin kimler tarafından satışa konulduğu bilindiğinden bu paylaşımın hesabı ele geçiren hackerların bulunmasını kolaylaştırabileceğini tahmin edebiliriz.

TOGG, hesabın geri alındığını duyurduktan sonra yeni bir paylaşımda bulunmadı. Buradan yola çıkarak en azından şu an için durumun kontrol altında olduğunu söyleyebiliriz. Konuyla ilgili yeni açıklamalar gelmesi halinde sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

"e-Devlet hacklendi" iddialarıyla ilgili yayınlamış olduğumuz videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz