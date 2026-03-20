Togg’dan Bayram Sürprizi: Ücretsiz Şarj Nasıl Alınır?

TOGG ücretsiz şarj nasıl alınır? Togg, Ramazan Bayramı’na özel kullanıcılarına ücretsiz şarj hakkı tanımladı. Ancak bu hediyeyi almak için uygulama üzerinden yapılması gereken birkaç basit adım var.

Deniz Şen

Togg, bayram dönemine özel kampanyalarıyla kullanıcılarını sevindirmeye devam ediyor. Bu kez sunulan fırsat ise doğrudan cebine dokunuyor: ücretsiz şarj hakkı.

Şirketin duyurduğu kampanya kapsamında Togg sahiplerine belirli bir limite kadar ücretsiz enerji veriliyor. Ancak bu hakkı kullanabilmek için hem süreye hem de uygulama içindeki adımlara dikkat etmek gerekiyor.

90 kWsa’ye kadar ücretsiz şarj veriliyor.

Kampanya kapsamında kullanıcılara 90 kWsa’ye kadar ücretsiz enerji tanımlanıyor. Bu da kullanım tipine göre yaklaşık 900 TL ile 1.300 TL arasında bir şarj desteği anlamına geliyor.

Peki TOGG ücretsiz şarj nasıl alınır?

Adım #1: Trumore uygulamasına giriş yap. Adım #2: Ana sayfadaki “hikâye” alanından sana özel enerji kodunu al. Adım #3: Ardından Trugo uygulamasını aç ve bu kodu ilgili alana tanımla. Adım #4: Kod tanımlandıktan sonra ücretsiz şarj hakkın aktif hâle gelir ve Trugo istasyonlarında kullanılabilir.

Kullanım süresi 22 Mart sonuna kadar.

Kampanya kapsamında alınan enerji kodunun 22 Mart 23:59’a kadar Trugo uygulamasına tanımlanması gerekiyor. Tanımlanan ücretsiz şarj hakkı ise 26 Mart 2026 gün sonuna kadar kullanılabiliyor. Bu tarihe kadar kullanılmayan haklar tamamen siliniyor.

