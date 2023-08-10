Son zamanların en popüler spor dallarından birisi olan Power Slap'in resmi oyunu, Türk şirket Rollic tarafından geliştirildi ve yayınlandı.

Mobil oyun sektöründe Türkiye’nin bayrağını taşıyan başarılı şirketlerden birisi olan ve Zynga bünyesinde yer alan Rollic Games, son dönemin en ilgi çeken dövüş sporlarından ‘Power Slap’in resmi oyunu için ortaklık kurdu.

Dünyanın ilk regüle edilen tokat yarışmasını oyun dünyasına taşıyacak olan şirket, geliştirdiği oyunu hem Android hem de iOS kullanıcıları için yayınladı. Oyuncular, oyunda dövüşçü gibi antrenman yapacak, maçlara çıkacak ve kendilerine bir kariyer oluşturacak.

Power Slap oyunu neler sunuyor?

Oyunda tokatların başarısı temel olarak oyuncunun zamanlamasına ve doğruluğuna bağlı olacak. Bunların yanı sıra oyuncular, kendi karakterlerinin giyimini ve görünümünü özelleştirebilecek.

Oyundaki karşılaşmalarda seslendirme ise Power Slap’in kurucusu ve UFC Başkanı Dana White tarafından üstleniliyor. Ayrıca oyun, ilk gününde dört resmi Power Slap sporcusuna ev sahipliği yapıyor: Wolverine (Ron Bata), Avjay “Static” Hintz, Da Crazy Hawaiian (Koa Viernes) ve Christopher “K.O. Chris” Thomas.

Oyun, henüz yayınlandığı ilk günde spor oyunları kategorisinde App Store’da 34. sıraya yükselmeyi başardı.

Rollic’in yeni oyunu Power Slap’i indirmek için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz: