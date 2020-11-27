Kısa süre sonra yayın hayatına başlayacak Exxen ile ilgili çalışmalarına devam eden Acun Ilıcalı, Cinayet Süsü ve Ölümlü Dünya gibi filmlerde oyunculuğu ile seyircileri kahkahaya boğan Feyyaz Yiğit'in de Exxen'de olacağını açıkladı.

Türk televizyon sektörünün en önemli isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı, yayın hayatına başlamaya hazırlanan dijital yayın platformu Exxen’de yer alacak isimler ile ilgili peşi sıra açıklamalar yapmaya devam ediyor.

Kısa süre önce Konuşanlar isimli YouTube programıyla Hasan Can Kaya’nın da Exxen’de yer alacağını takipçilerine duyuran Acun Ilıcalı, yeni bir Instagram hikayesi paylaşarak oyuncu Feyyaz Yiğit’in de Exxen’de seyircilerin karşısına çıkacağını açıkladı.

Acun Ilıcalı, Feyyaz Yiğit’in Exxen’de nasıl bir yapımın içinde yer alacağına dair detay verdi ancak paylaştığı hikayede, “Feyyaz Yiğit, yeni projesiyle çok yakında Exxen’de… Mutluyuz” ifadelerini kullanarak Feyyaz Yiğit’i Exxen’de görmek için fazla beklemeyeceğimizin belirtmiş oldu.

Şu ana kadar Haluk Bilginer, Nurgül Yeşilçay, Orkun Işıtmak, Reynmen gibi hem TV’de hem de sosyal medyada ünlü olan pek çok ismin Exxen’de yer alacağını zaten biliyorduk. Ayrıca Enes Batur da kısa süre önce Instagram’de paylaşmış olduğu bir hikaye ile Exxen için “birkaç” proje üzerinde çalıştığını duyurmuştu.