Görevimiz Tehlike serisinin yedinci filmi çekimleri için Birmingham'da bulunan Tom Cruise'un BMW X7 model aracı Birmingham'da çalındı. Araç, kısa bir süre sonra içindeki eşyalar çalınmış hâlde, Cruise'un kaldığı otelden 5 km uzaklıkta bir yerde bulundu.

Görevimiz Tehlike serisinin yıldızı Tom Cruise, serinin yedinci filminin çekimleri için Birmingham’da bulunduğu sırada bir hırsızlık haberiyle sarsıldı. Ünlü aktörün BMW X7 model aracı, şehirde film çekimi gerçekleştirdikleri sırada çalındı.

Aktörün şehir içinde ulaşımını sağlamak için kullanılan araç, şehir merkezinde Grand Hotel’in dışında sokakta park hâlinde bulunmaktaydı. Araçta aktöre ait bir bavulun, eşyaların ve binlerce pound değerinde para bulunduğu aktarıldı.

Araç, kısa sürede bulundu:

Cruise’un BMW X7’si kısa bir süre sonra Smethwich bölgesinde, yaklaşık 5 km uzaklıkta bulundu ancak araçta yer alan eşyaların bulunamadığı kaydedildi.

Hollywood yıldızı, hafta boyunca Midlands’de boy göstermiş, Birmingham’ın, Abu Dhabi’deki bir havalimanı görünümü verilmiş olan Grand Central adlı alışveriş merkezinde siyah bir takım elbise ve güneş gözlükleriyle objektiflere yakalanmıştı.

Cruise, New Street istasyonu çevresindeki mağazaların önünde çekim yaparken görülebiliyor. Nitekim yıldızın hayranları kendisini görebilmek için bölgede büyük bir kalabalık oluşturmuş durumda. Aktörün Birmingham’da bulunduğunun her yerde duyurulmuş olması hırsızların dikkatini çekmiş olmalı.