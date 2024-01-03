Nikolay Vasilyeviç Gogol, 19. yüzyıl Rus edebiyatının en parlak yıldızlarından biri olarak, kendine has üslubu ve derin toplumsal eleştirileriyle tanınıyor. Gogol’un en önemli eserleri listesindeki kitaplar, yazarın yaşadığı hayatın yansıması olarak karşımıza çıkıyor. “Nikolay Gogol kimdir ve Gogol kitapları arasından hangisi okunmalı?” diye merak edenleri içeriğimizin devamına alabiliriz.

Gogol, Rus edebiyatının sınırlarını zorlayarak, okuyucularını hem gülümseten hem de düşündüren, zamansız eserler yarattı. Nikolay Gogol kitapları arasında, Rus toplumunun kusurlarını ve absürtlüklerini gözler önüne seren "Ölü Canlar", bürokrasiye ve insanın varoluşsal çelişkilerine dair keskin bir eleştiri sunan "Palto" ve "Burun" gibi hikâyeler bulunuyor. Gogol'un bu eserleri, onun edebî dehasının ve Rus toplumunun derinlemesine bir analizinin kanıtları.

“Gogol hangi akımın temsilcisi?” diye de merakınız bir nebze olsa artıyorsa önce yazarımızı tanıttığımız sonra da ölmeden önce okumanız gereken kitap listemize geçelim. Keyifli okumalar.

Nikolay Vasilyeviç Gogol kimdir?

Nikolay Vasilyeviç Gogol; 1809 yılının baharında, Ukrayna'nın ufak bir köyünde, hayata gözlerini açtı. Rus edebiyatının bu büyük ismi, genç yaşta hayal dünyasının derinliklerine dalmış, kırsal yaşamın zengin dokusunu içine çekmiş bir çocuktu. Ailesi, onun büyüdüğü bu topraklar, Gogol'un eserlerine damgasını vuracak renkli karakterler ve olağanüstü hikâyelerle doluydu.

Gogol, gençliğinde Saint Petersburg'a adım attığında, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. O zamanlar göz kamaştırıcı başkent, genç Gogol için vadettiği parlak fırsatların aksine, zorluklar ve hayal kırıklıklarıyla doluydu. Bu dönemde, sıradan insanların yaşamlarını, bürokrasinin absürtlüğünü ve toplumsal çelişkileri gözlemleyerek edebî malzemesini toplamaya başladı.

Gogol'un kaleminden çıkan "Palto", "Burun" ve "Ölü Canlar" gibi eserler, Rus edebiyatının altın sayfalarını süslüyor. Ancak Gogol'un hayatı, sadece başarılarla dolu değildi. İçsel çatışmalar, sürekli bir tatminsizlik ve mükemmeliyetçilik, onun kişisel ve profesyonel hayatında sürekli bir mücadele unsuru oldu. Özellikle yaşamının son yıllarında, dinî bunalımlar ve ruhsal çalkantılar, onun sanatını ve sağlığını derinden etkiledi.

Gogol; 1852 yılında, henüz 42 yaşındayken, bu dünyadan ayrıldı. Arkasında bıraktığı eserler, Rus edebiyatının sadece klasikleri değil, aynı zamanda evrensel bir değer taşıyan, zaman ve mekânı aşan başyapıtları. Nikolay Gogol’un en önemli eserleri, sıradan insanların yaşamlarından kesitler sunarak bizleri güldürürken, aynı zamanda insan doğasının ve toplumsal yapıların derinliklerine dair çarpıcı gözlemler sunuyor.

Duyguların değil gerçeklerin konuştuğu yıllar: Nikolay Gogol hangi akımın temsilcisi?

Gerçekçilik veya bir diğer adıyla realizm, 19. yüzyılda ortaya çıkan bir sanat akımı. Romantizme tepki olarak ortaya çıkan gerçekçilik akımında, hayatın sıradanlığına odaklanarak gerçekler ele alınır. Toplumsal sınıfların ve endüstriyel gelişmelere tepki olarak çalışmalar gerçekleştiren sanatçılardan biri de Nikolay Gogol'du.

Gerçekçilik akımının temsilcisi Nikolay Gogol, kısa ama etkili yaşamı ve benzersiz edebî mirasıyla, dünya edebiyatının unutulmaz isimlerinden biri olarak tarih sahnesindeki yerini almıştır. Onun eserleri, bugün bile yaşamın ve insanlığın temel sorularına dair önemli ipuçları barındırıyor ve okuyuculara, zamanın ötesinde bir anlayış takdim ediyor.

Nikolay Vasilyeviç Gogol’un okumanız gereken kitaplarından bazıları:

Ölü Canlar

Palto

Burun

Müfettiş

Bir Delinin Hatıra Defteri

Taras Bulba

Nikolay Gogol’un başyapıtlarından: Ölü Canlar

Rusya'nın o dönemdeki toprak sahipliği sistemi ve sosyal yapısını eleştiren "Ölü Canlar", Çiçikov adında bir memurun, ölü kölelerin ruhlarını toplamak için Rusya'nın çeşitli bölgelerine yaptığı yolculukları konu alıyor. Gogol, bu eseriyle hem toplumsal eleştiriyi hem de komedinin sınırlarını zorluyor, okuyucuya ironik ve sivri bir anlatım sunuyor.

Ölü Canlar kitabı konu olunca öne çıkan bir detay daha var. Gogol, 1852 yılında Ölü Canlar romanının ikinci bölümünün el yazmalarını yakarak imha ediyor ve 10 gün sonra da hayata gözlerini yumuyor.

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Dostoyevski'nin "Hepimiz Gogol'un paltosundan çıktık," diyerek önemini vurguladığı eser: Palto

“Palto”, Gogol'un en ünlü kısa hikâyelerinden biri ve Rus edebiyatında büyük bir etkisi var. Hikâye, küçük bir memur olan Akaki Akakiyeviç'in yeni bir paltoya olan takıntısını ve bu paltonun onun hayatını nasıl değiştirdiğini anlatıyor. Gogol, bu eserinde, toplumsal sınıflar ve insanlık durumları üzerine derinlemesine bir yorum sunuyor.

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Hiciv şaheseri bir eser: Burun

Nikolay Gogol kitapları arasında en tuhaf ve fantastik eserlerinden biri de Burun kitabıdır. Bir sabah burnunun kaybolduğunu fark eden devlet memurunun hikâyesini anlatıyor. Bu absürt öykü, toplumsal statü ve kimlik meselelerini mizahi bir dille ele alıyor ve Gogol'un sıra dışı hayal gücünün mükemmel bir örneği.

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1836 yılında sahnelenen ünlü bir komedi oyunu: Müfettiş

Nikolay Gogol'un "Müfettiş" adlı eseri, Rus bürokrasisinin yozlaşmasını ve ahlaki çöküşünü anlatıyor. Eserde, kasabaya gelen bir gencin yanlışlıkla müfettiş sanılmasının hikâyesi aktarılıyor. Kasaba yöneticileri, bu memuru gerçek bir devlet müfettişi zannederek ona yaranmaya çalışıyor, bu durum ise bir dizi komik ve ironik olayı beraberinde getiriyor. Gogol, bu eserinde, yozlaşmayı ve rüşveti alaycı bir dille eleştiriyor.

Eser, sadece Rus edebiyatında değil, dünya edebiyatında da satirik komedinin klasik örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.

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Günlük formatında, kısa bir hikâye: Bir Delinin Hatıra Defteri

Nikolay Gogol'un "Bir Delinin Hatıra Defteri", düşük rütbeli bir devlet memurunun deliliğe sürüklenişini anlatan bir hikâye. Eser, ana karakterin âşık olmasının ardından gerçeklikle bağının kopuşunu ve iç dünyasındaki çalkantıları detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor. Gogol, bu hikâyede, toplumsal hiyerarşi ve bireysel çatışmaları ele alırken, kara mizah ve keskin gözlemlerini kullanmış.

"Bir Delinin Hatıra Defteri", edebiyat tarihindeki en etkileyici psikolojik karakter portrelerinden birini sunuyor ve Gogol'un en unutulmaz eserlerinden biri olarak kabul ediliyor.

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Başkaldırının destanı: Taras Bulba

"Taras Bulba", 15. yüzyılda Ukrayna'daki Zaporijya Kazakları arasında geçiyor ve başkahraman Taras Bulba'nın, oğulları ile Osmanlı İmparatorluğu ve Lehistan'a karşı verdiği mücadeleyi anlatıyor. Gogol, bu romanında, Kazakların cesur ve özgürlükçü yaşam tarzını, sert doğa koşullarını ve savaşların acımasızlığını canlı bir şekilde betimliyor.

"Taras Bulba", aynı zamanda vatanseverlik, cesaret ve aile bağları gibi önemli temaları işliyor. Gogol, bu eseriyle Ukrayna'nın kültürel mirasına ve tarihine de ışık tutuyor. Roman, zamanının ötesinde bir eser olup kahramanlık, fedakârlık ve halk tarihine dair derin bir anlayış sunuyor.

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Her bir eser, Gogol'un edebiyatına özgü derinliği, toplumsal eleştiriyi ve mizahi unsurları barındırıyor. Bu eserler, Gogol'un zamanının ötesinde bir yazar olduğunu ve Rus edebiyatının yanı sıra dünya edebiyatında da önemli bir yere sahip olduğunu gösteriyor.

Siz hangileri okudunuz veya okumayı düşünüyorsunuz?

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