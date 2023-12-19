Navigasyon firması TomTom, Microsoft'la ortaklığa giderek arabalarda kullanılacak yeni bir yapay zekâ asistanı geliştirdi. Yakın gelecekte kullanıma sunulması beklenen sesli asistanın, navigasyondan cam açıp kapamaya kadar araçtaki birçok şeyi yapabileceği iddia ediliyor.

Son zamanlarda bilim kurgu filmlerini aratmayan seviyelere gelen üretken yapay zekâ modelleri, artık çok yaygın bir şekilde kullanılıyor ve insanlara yardımcı olmak için farklı alanlara entegre oluyor. Bugün duyurulan bir ortaklık da bu modelleri her gün kullandığımız otomobillere getirmeyi amaçlıyor.

Ortaklık, yapay zekâ konusunda ciddi hamleler yapan Microsoft ve Avrupalı dev navigasyon sistemleri firması TomTom arasında. TomTom’un yaptığı açıklamaya göre yakın gelecekte bu tarz modelleri araçlarımızda göreceğiz.

Konuşabileceğiniz yapay zekâ asistanları arabalara gelecek

GPS platformuyla tanınan TomTom, “yapay zekâ destekli, konuşabileceğiniz otomobil asistanı” olarak nitelendirilen yapay zekâ aracını duyurdu. Açıklamalara göre ilerleyen zamanlarda otomobillerin bilgi eğlence sistemlerinde bu asistanı göreceğiz. Şirket, asistanın kullanıcılarla doğal bir şekilde konuşacağını ve diğer modellere kıyasla daha gelişmiş bir etkileşim deneyimi sunacağını söylüyor.

TomTom’un iddiasına göre sesli asistan, navigasyondan araç içi kontrollere kadar birçok şeyde sürücüye yardımcı olabilecek. Şirket, camları açıp kapayabileceğini, yerleşik sistemleri kontrol edebileceğini, navigasyon konusunda günümüzdeki asistanlardan çok daha iyi olacağını söylüyor.

OpenAI’dan da yararlanan teknoloji, büyük otomobil üreticileri tarafından kullanılacak

Microsoft ortaklığında geliştirilen teknoloji, Azure gibi hizmetlere ek olarak ChatGPT geliştiricisi OpenAI’ın dil modellerinden de yararlanıyor. TomTom, sesli asistanın büyük otomobil üreticilerinin arayüzlerine entegre edileceğini söylüyor.

Yani otomobillerin çok uzak olmayan bir gelecekte birçok markanın multimedya ekranlarında bu modelle karşılaşabiliriz. TomTom, spesifik olarak herhangi bir araç markasının ismini vermedi. Şirket, ocak ayında düzenlenecek dev teknoloji fuarı CES 2024’te modelini gösterecek. O zaman daha detaylı bilgilere ulaşabileceğiz.

Otomobillere üretken yapay zekâ getirilmesini ilk kez görmüyoruz. Daha öncesinde Mercedes-Benz, ChatGPT’yi seçili araçlara getiren 3 aylık bir program getirmişti.