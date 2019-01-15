Android telefonunuza işlevsellik ve eğlence katabilecek ücretsiz mobil uygulamaları sizler için derledik.

Android platformundaki uygulamalara ev sahipliği yapan Google Play'de, bu hafta kısa süreliğine ücretsiz olan oyunları sizler için derledik. Eğer listede gözünüze kestirdiğiniz bir yapım varsa hemen kütüphanenize eklemenizi öneriyoruz. Nitekim uygulamalar her an yeniden ücretli olabilir.

SIKE! Bank Shot Basketball ( 13 TL )

Klasik kaydırmalı basket atma oynanışına sahip olan oyunu deneyimlemek için daimi internet bağlantısına gerek yok. Bu özelliğiyle oldukça keyif alacağınız bir yapım.

Panmorphia ( 8.90 TL )

Yok olmaya yüz tutmuş point & click türünde bir macera oyunu olan Panmorphia'da gerçek hayattan yüksek çözünürlüklü görseller kullanılmış.

Live or Die: Survival Pro ( 7.10 TL )

Klasik crafting mekaniklerini güzel bir aksiyonla buluşturan oyun bağımlılık yapıyor. Mikro ödemeler olsa da herhangi bir ödeme yapma zorunluluğunuz yok.

Crazy Tap Chef VIP ( 5.60 TL )

Oyunun ücretsiz versiyonu reklamlı ve 100'e yakın eşyadan mahrum oluyorsunuz. Kısa süreliğine ücretsiz bu VIP versiyon ile reklamsız bir deneyim elde edeceksiniz.

Zombie Masters VIP – Ultimate Action Game ( 3 TL )

Zombi temasını oldukça renkli ve aksiyonu bol bir şekilde işleyen oyun, periyodik olarak yeni bölümlerle güncelleniyor.

LASERBREAK 2 Pro ( 2 TL )

Listemizin tartışmasız en iyi oyununu sona sakladık. Toplam 119 bölümlük oyunda hem zekanızı hem de reflekslerinizi konuşturmanız gerekiyor.