Total War Saga: TROY, İlk Gün Epic Store'da Ücretsiz Olacak

Total War serisinin yeni oyunu olacak Total War Saga: TROY, 13 Ağustos’ta çıktıktan sonra 24 saat için kütüphaneye bedava eklenebilecek. Oyun, Epic Games Store’a özel çıkacak ve ilerleyen zamanlarda diğer platformlara gelecek.

Geçtiğimiz sene Total War serisinin geliştiricisi Creative Assembly ve yayıncısı SEGA, serinin yeni oyunu olacak Total War Saga: TROY’u duyurmuştu. Fragmanıyla Total War sevdalılarını oldukça heyecanlandıran oyun, bu yaz sonunda oyuncularla buluşacak.

Bugüne kadar oyunun nerede ve nasıl yayınlanacağı tam olarak açıklanmamıştı. Bugün, stüdyolardan bu konuda bir açıklama geldi. Açıklamada Total War Saga: TROY’un 13 Ağustos’ta Epic Games Store’a özel olarak yayınlanacağı duyuruldu fakat açıklama yalnızca bununla sınırlı değildi.

24 saat tamamen ücretsiz olacak:

Total War Saga: TROY’un geliştiricileri tarafından yapılan açıklamada oyunu bekleyenleri ve Total War serisine başlamak isteyenleri karşılayacak güzel bir sürprize yer verildi. Açıklamaya göre Total War Saga: TROY, 13 Ağustos günü yayınlandıktan sonra ücretsiz olarak Epic Games Store mağazasından kütüphaneye eklenebilecek. Oyuncuların oyunu ücretsiz olarak kütüphaneye eklemeleri için yalnızca 24 saatleri olacak.

Oyunun yayıncısı olan SEGA tarafından yapılan açıklamadaysa bu kararın ardında yatan sebep paylaşıldı. Açıklamada oyunun bu şekilde yayınlanacak olmasının, yeni oyuncuların da Total War’u ilk defa tatmalarını sağlayacağı söylendi. Ayrıca bu sayede Total War serisini hiç oynamayanların gözünü korkutan seri, bu kitle tarafından da ücretsiz olması sayesinde ilk defa denenmiş olacak.

Total War Saga: TROY, ilk başta Epic Games Store’a özel olacak olsa da daha sonra diğer platformlarda da yayınlanacak ancak bu, Epic Games’e özel oyunların çoğunda gördüğümüz gibi neredeyse 1 yıllık aradan sonra gerçekleşecek. Yani oyunun Steam’e gelmesi Ağustos 2021’i bulacak.

Total War Saga: TROY, İlyada destanındaki Homeros’un büyük savaşında geçecek. Oyuncular, pek çok efsanevi karakteri canlandırabilecek. Aynı zamanda tercihlerine göre Troya şehrini ya korumaya ya da şehri yerle bir etmeye çalışacak. Oyun, Total War serisini bu kadar sevdiren mekaniklerini de barındıracak.