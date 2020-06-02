İptal Edilen Avengers Oyununun Görüntüleri Ortaya Çıktı

ABD merkezli video oyun şirketi THQ, 2012 yılındaki iflasından sadece bir sene önce Avengers karakterlerinin lisans haklarını satın almıştı ancak oyun daha yapım aşamasındayken mali sorunlar nedeniyle hurdaya çıkarıldı. Bugün ise yaklaşık 9 yıl önce geliştirilmeye başlanan Avengers oyunun görüntüleri yayınlandı.

1990'da Jack Friedman tarafından ABD’nin Kaliforniya eyaletinde kurulan video oyunu şirketi THQ, 2011 yılında ilk Avengers filminin gösterimi ile aynı zamana denk gelecek Avengers oyunu geliştiriyordu.

THQ Studio Australia ve Blue Tongue Entertainment tarafından üstlenilen oyun; Iron Man, Thor, Hulk ve Captain America karakterlerinden birini seçerek, FPS deneyimi yaşamanızı hedefliyordu. Eğer oyun ete kemiğe bürünmüş olsaydı, orijinal Avengers karakterlerine has hareketlerle düşmanlarımızı alt etmeye çalışacak ve bize verilen görevleri tamamlamak için mücadele edecektik.

Ne var ki THQ, projeye başladıktan sadece bir sene sonra, yani 2012 yılında iflas başvurusunda bulundu. Haliyle proje de, mali sorunlar nedeniyle iptal edildi. O zamanlar büyük merak uyandıran oyunun görüntüleri, yaklaşık 9 yıl sonra ortaya çıktı.

FPS türündeki Avengers oyununun oynanış görüntüleri, video oyun portalı Obscure Gamers tarafından satın alınan eski bir Hard Disk’te bulundu. Söz konusu HDD, THQ iflas ettiğinde ve stüdyolarını kapatmaya başladığı zamanlarda, muhtemelen açık artırmaya çıkarıldı.

THQ, Avengers oyunu iptal edildikten sonra Ubisoft, Avengers'ın haklarını almış ve Marvel Avengers: Battle for Earth adlı üçüncü şahıs bir konsol oyunu üzerinde çalışmaya başlamıştı. 2012'nin sonlarında piyasaya sürülen yapım, Marvel çizgi romanlarındaki "Secret Invasion" hikayesine dayanıyordu. Xbox 360 ve Wii U platformlarında çıkan oyun, hayal kırıklığından öteye gidememişti.

THQ tarafından iptal edilen Avengers oyununun görüntüleri