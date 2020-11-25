Trendyol'un Efsane Günler'inde Yüzde 80'e Varan İndirimler

Trendyol'un 'Efsane Günler' kampanyasına saatler kaldı. Yılın en büyük kampanyası olarak bilinen Efsane Günler, bu yıl 25-27 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. Tüketiciler, Efsane Günler'de yüzde 80'e varan indirimlerle hayallerindeki ürünlere sahip olma imkanı yakalayacaklar.

Tüm dünya gibi Türkiye’yi de son yıllarda etkisi altına alan Efsane Günler alışveriş günlerine geri sayım başladı. Giyimden kozmetiğe, süpermarketten ev yaşam ürünlerine kadar yılın en büyük indirimlerinin olduğu Efsane Günler’de ise indirim oranlarıyla en göz dolduran yine elektronik ürünleri oluyor.

Cep telefonu, bilgisayar, televizyon, beyaz eşya, küçük ev aletleri gibi elektronik ürünlerinde %80’e varan indirimler Efsane Günler alışverişini daha cazip hale getiriyor. Bu sene 25-27 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan Efsane Günler ile Trendyol’da da pek çok elektronik üründe sıra dışı indirimler sizleri bekliyor. Peki Efsane Günler’de Trendyol’dan hangi elektronik ürünleri %80’e varan indirimlerle alabilirsiniz?

Akıllı telefonlar

Son model akıllı telefonları için mağaza önlerinde yüzlerce metre kuyruk oluşturan akıllı telefon tutkunlarına Trendyol’dan güzel bir haber var. Pek çok markanın hemen hemen tüm modellerinde yıl boyunca uygulanan en yüksek indirim oranları Efsane Günler boyunca Trendyol’da olacak. Akıllı telefonlarının yanı sıra kulaklık, kılıf ve ekran koruyucu gibi aksesuarlarda da dev indirimler gerçekleşecek. Bütçenize uygun aradığınız cep telefonu fiyatları kampanyalarla Trendyol’da sizleri bekliyor.

Bilgisayarlar

Bilgisayar alışverişi yüksek fiyatı ve teknik donanım çeşitliliği nedeniyle oldukça titiz bir araştırma istiyor. Oyuncu bilgisayarı, dizüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayar gibi amaca yönelik seçenekler arasından sizin de bir bilgisayara ihtiyacınız varsa bu sene Trendyol Efsane Günler indirimlerinden yararlanarak efsane bir yatırım yapabilirsiniz.

Küçük ev aletleri

Günlük yaşamı oldukça kolaylaştıran son dönemin popüler ürünü robot süpürgeden tutun, kahve makinelerine, çeyiz listelerinin başını çeken blender, mutfak robotu, tost makinesinden süpürge ve ütüye kadar yüzlerce üründe %80’e varan inanılmaz indirimler geliyor. Siz de yılın en büyük alışveriş kampanyasından yararlanmak için 25-27 Kasım’daki Trendyol Efsane Günler’e hazır olun.

Kişisel bakım ürünleri

Pandemi süreciyle herkesin ihtiyacı haline gelen tıraş makineleri, saç şekillendiriciler, epilatörler, yüz temizleme cihazları ve çok daha fazlası birbirinden avantajlı kampanyalarda Efsane Günler’de. Efsane Günler alışveriş listenize kişisel bakım aletlerini eklemeyi unutmayın.

Oyunculara özel indirimler

Trendyol’un 25-27 Kasım arasında düzenlediği Efsane Günler’de oyunculara özel kampanyalar göz dolduruyor. Dijital oyunlar, indirim kodları, oyuncu bilgisayarları, kulaklıkları ve klavye setleri yılın en büyük indirim dönemi Trendyol’da efsane fiyatlarla alıcılarını bekliyor.

*Sponsorlu içerik.