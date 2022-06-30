Trendyol, hizmetlerinin arasına bir yenisini daha ekledi ve Trendyol Emlak'ı bugün itibarıyla kullanıma açtı. Platform, artık ev ilanları da listelemeye başlayacak.

İlk kez geçtiğimiz mart ayında sessiz sedasız gelişini belli eden Trendyol Emlak, bugün itibarıyla kullanıma açıldı. Günümüzde market, yemek ve ikinci el giysi alım satımı hizmetleri sunan Trendyol, artık ev ilanlarına ve emlakçılara da ev sahipliği yapmaya başlayacak.

Trendyol Emlak, şu anda Trendyol üzerinde ev ilanı vermek isteyen emlakçıların başvurularına açıldı. Platformda emlak hizmeti vermek isteyenler, aşağıdaki adımları uygulayarak başvuru sayfasına ulaşabilirler. Platformun ev arayanlar için ne zaman açılacağı henüz bilinmiyor.

Trendyol Emlak’a nasıl başvurulur?

Adım #1: Bu bağlantıya tıklayarak başvuru sayfasına ulaşın.

Bu bağlantıya tıklayarak başvuru sayfasına ulaşın. Adım #2: Ad, soyad, kimlik numarası ve yetki belge numaranız gibi bilgilerinizi girin.

Ad, soyad, kimlik numarası ve yetki belge numaranız gibi bilgilerinizi girin. Adım #3: Faydalanmak istediğiniz paketi seçin ve ‘Devam Et’ seçeneğine tıklayın.

Faydalanmak istediğiniz paketi seçin ve ‘Devam Et’ seçeneğine tıklayın. Adım #4: Cep telefonu doğrulamasını gerçekleştirin.

Cep telefonu doğrulamasını gerçekleştirin. Adım #5: Başvuru Özeti’ni kontrol edin, yapılması gereken değişiklik varsa ‘Üyelik Bilgilerini Güncelle’ seçeneğine tıklayarak gerçekleştirin.

Başvuru Özeti’ni kontrol edin, yapılması gereken değişiklik varsa ‘Üyelik Bilgilerini Güncelle’ seçeneğine tıklayarak gerçekleştirin. Adım #6: ‘Üyelik Sözleşmesini İndir ve Oku’ seçeneğine tıklayın ve sözleşmeyi okuduktan sonra onaylayın.

‘Üyelik Sözleşmesini İndir ve Oku’ seçeneğine tıklayın ve sözleşmeyi okuduktan sonra onaylayın. Adım #7: Başvuruyu tamamlayın. Trendyol, 7 gün içinde SMS ile giriş süreci hakkında bilgilendirme sağlayacak.

Trendyol Emlak paket detayları ve fiyatları: