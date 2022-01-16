Özellikle son iki yılda mobil uygulamalar ile market alışverişi yapmak son derece yaygınlaştı. Bu yaygınlaşmayı sağlayan en büyük şirketlerden biri de şüphesiz ki Getir'di. Getir’in bu kadar yaygınlaşması adeta yeni bir iş kolu yarattı.

Geçtiğimiz yıl yurt dışına açılarak Avrupa ve ABD’de birçok şehirde ve ülkemizin tüm şehirlerinde hizmet vermeye başlayan popüler teslimat şirketi Getir, başarılarının yanı sıra çalışma politikalarıyla da sık sık gündeme geliyor.

Getir kuryelerinin aldıkları maaşlar ülkemiz standartlarına bakıldığında görece yüksek olduğu için pek çok kişi için alternatif bir iş kolu olarak görülüyor. Ancak bu maaşların alınabilmesi için de günlük 12-15 saatlik bir iş gücü gerekiyor. Geçtiğimiz aylarda bir Getir kuryesinin röportajından sonra şirketin çalışma şartları, gündemi uzun bir süre meşgul etmişti.

Ülkelere göre Getir kuryelerinin maaşları:

Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ve ABD'de hizmet veren teslimat şirketi Getir yine çalışma şartları ve maaşlarıyla gündeme geldi. Avrasya Araştırma şirketinin CEO’su Kemal Özkiraz, Getir’in Almanya’daki bir iş ilanını “Getir Almanya’da kurye arıyor. Saatlik 18 Euro ücretle. Asgari ücretin 2 katı” notuyla paylaştı. Özkiraz’ın tweetine kısa sürede birçok tepki geldi. Getir’in Almanya’da asgari ücretin iki katı maaşla kurye arayışına birçok kullanıcı neden Türkiye’de de aynı oranda ödeme yapılmadığına dair pek çok tweet attı.

Getir kuryelerinin maaşlarının ülkelere göre değişiklik göstermesi, tamamen piyasa farklılığından kaynaklanıyor. Birim cinsinden bakıldığında diğer ülkelere yakın oranlarda ödeme yapıldığı görülüyor. Bir Amerikan iş ilanları sitesi Indeed’teki bilgilerden yararlanarak Getir kuryelerinin ABD, İngiltere, Almanya ve Türkiye’deki saatlik ücretlerini bir araya getirdik.

Indeed verilerine göre:

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir Getir kuryesinin saat başına aldığı ortalama ücret: 15 $

İngiltere’deki bir Getir kuryesinin saat başına aldığı ortalama ücret: 10 £

Almanya’daki bir Getir kuryesinin saat başına aldığı ortalam ücret: 18 €

Türkiye’deki bir Getir kuryesinin saat başına aldığı ortalama ücret: 30 ₺

Getir kurye maaşları; saatlik ücret, paket başı ücret ve müşterilerden alınan bahşişlerin toplanmasıyla hesaplanıyor. Türkiye’de Getir kuryeleri saat başı ortalama 30 TL ve diğer ödemelerle ortalama 4.000-6.000 TL kazanç sağlıyor. Ancak maaşlar bölgeden bölgeye göre değişerek daha yüksek olabiliyor.