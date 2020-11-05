Trendyol'da enkaz altından kurtarılan Elif Perinçek'in, kendisini kurtaran itfaiye erinin elini tuttuğu fotoğrafın kullanıldığı bir kupanın satışa sunulması, e-ticaret platformunu eleştiri bombardımanının hedefine oturttu. Ürün, kısa süre içinde yayından kaldırıldı ve Trendyol, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin en büyük e-ticaret platformlarından biri olan Trendyol, bir kez daha eleştirilerin odak noktasında kalmış durumda. Trendyol’da da faaliyet gösteren “Hediyehanem” isimli bir mağaza tarafından satışa sunulan ürünler, yayınlanır yayınlanmaz kullanıcıların tepkisini çekti.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta yaşanan korkunç İzmir depreminin ardından pek çok bina yıkılmış, onlarca vatandaşımız yıkılan binaların altında can vermıştı. Onlarca saat süren çalışmaların ardından enkaz altından çıkarılan Elif Perinçek'in, kendisini kurtaran itfaiye erinin elini tuttuğu fotoğraf ise taşıdığı anlam nedeniyle kısa sürede viral hale gelmişti.

Hediyehanem adlı mağaza, Elif Perinçek'in itfaiye erinin elini tuttuğu fotoğrafı kullanarak “Umudunu Asla Kaybetme” yazan özel bir kupa tasarladı ve tasarlamış olduğu bu kupayı Trendyol mağazası üzerinden satışa sundu.

Söz konusu ürünü gören Trendyol kullanıcıları, fazlasıyla anlamlı bu fotoğrafın ticari bir üründe kullanılmasını pek hoş karşılamadı ve sosyal medyada hem Trendyol’a hem de Hediyehanem’e adeta tepki yağdı.

Söz konusu kupa tasarımı için Trendyol ve Hediyehanem'e gelen tepkilerden bazıları

Trendyol, tepki çeken kupa tasarımı için açıklama yaptı

Gelen tepkiler üzerine söz konusu fotoğrafın kullanıldığı kupanın ürün sayfası yayından kaldırıldı. Trendyol, özellikle Twitter kullanıcıları tarafından fazlasıyla sert bir dille eleştirilen ürün ile ilgili yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Kamuoyunda hassasiyet yaratan bir ürünün platformumuzda yer alması bizim için kabul edilemez. Söz konusu ürünleri platformumuzda yer aldığını tespit ettiğimiz anda derhal satıştan kaldırdık. Ürünlerin satıcısıyla ilgili gerekli tüm işlemler yapılarak platformumuzdaki satışları durduruldu. Aynı hassasiyeti paylaştığımız tüm müşterilerimize uyarıları için teşekkür ederiz.”

Sizlerin de bildiği üzere Trendyol, tek başına bir marka haline gelmiş olsa da aslında içinde pek çok üçüncü taraf satıcının bulunduğu bir sanal pazar yeri. Bu nedenle Elif Perinçek'in itfaiye eri ile fotoğrafının bulunduğu kupa gibi algoritmaların filtresine takılmayan ürünler, bir Trendyol çalışanı ya da kullanıcısı fark edene kadar gözden kaçabiliyor.

Konu İzmir depremi ve Trendyol’dan açılmışken; e-ticaret platformunun İzmir depreminden sonra Türk Eğitim Vakfı ile birlikte “Trendyol Kalpten Kalbe Burs Fonu”nu kurduğunu ve 1 milyon TL kaynak ile depremden etkilenen çocukların ve gençlerin eğitimine devam edebilmeleri için destek sözü verdiğini hatırlatalım.