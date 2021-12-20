Truva atı ya da truva virüsü olarak da adlandırılan trojan virüsü, belki de internet dünyasının en sinsi virüslerinden biridir. Pek çok kullanıcı trojan virüsü farkında bile olmadan kendi elleriyle bilgisayarına indirir. Gelin trojan virüsü nedir biraz daha yakından bakalım ve korunma, kurtulma yöntemlerini görelim.

Her zaman söylüyoruz, internet kötülüklerle dolu bir dünya. Tıkladığınız, dokunduğunuz neredeyse her şey sizden bir şeyler almaya ve çalmaya çalışır. Kötü amaçlı yazılımlar, virüsler, truva atları cihazlarınıza sızmak için hazır bekliyor. Truva atı ya da truva virüsü olarak da adlandırılan trojan virüsü, bilgisayarınıza sızmasını istediğiniz son virüstür çünkü sinsi sinsi arka planda çalışır.

Trojan virüsü kaptığınız anda garip şeyler olabilir de olmayabilir de çünkü hain bir hacker gerektiğinde kullanmak için bilgisayarınıza bir truva atı yerleştirmiş de olabilir. Yani kişisel bilgilerinizi çalan ya da sizi kullanan bir virüsü kendi ellerinizle besliyor olabilirsiniz. Gelin bu sinsi trojan virüsü nedir biraz daha yakından inceleyelim ve korunmak için almanız gereken önlemler ile kurtulmak için uygulamanız gereken yöntemlere bakalım.

Trojan virüsü nedir?

Truva atı ya da truva virüsü olarak da adlandırılan trojan virüsü, diğer virüslerden farklı olarak bulaştığı zaman hemen fark edilmeyebilir. Bilgisayarınızda bazı gariplikler, kendi indirmediğiniz yazılımlar, kendi yapmadığınız değişikler görmeye başladığınız zaman emin olan bilgisayarınızda bir trojan virüsü var demektir.

Trojan virüsü için bildiğimiz virüs tanımını yapmak her zaman geçerli değil, kendisi daha çok bir kötü amaçlı yazılımdır. Çoğu zaman cihazınıza indirmiş olduğunuz bir dosyanın yanında çaktırmadan geliverir. Bilgisayarınıza girdiği anda bazı sorunlar yaratabileceği gibi sahibi hacker tarafından kullanılacağı güne kadar sessizce de durabilir. Dediğimiz gibi, sinsi.

Trojan virüsü nasıl bulaşır?

Dosya paylaşım siteleri üzerinden indirdiğiniz dosyalardan

E-posta eklerinden ve bağlantılardan

Sahte mesajlardan

Virüslü internet sitelerinden

Halka açık Wi-Fi ağlarından

Aslında çoğu zaman kullanıcılar trojan virüsü kendi elleriyle bilgisayarlarına yüklerler ve bunun farkında bile olmazlar. Binlerce dolarlık bir yazılımı bedava indirebileceğinize gerçek inanıyor olamazsınız. İndirseniz bile yasadışı bir indirme yapmanıza izin veren dosya paylaşım sitesinin böyle bir hizmeti yanında biraz virüs vermeden yapacağını düşünmemelisiniz.

Tanıdığınız ya da tanımadığınız kişilerden gelen mesajlarda ve e-postalarda bulunan eklere ve bağlantılara her zaman temkinli yaklaşmalısınız. Gerçek kişi ve kurumları taklit ederek bu tür paylaşımlar yapmak hayli yaygın bir dolandırıcılık yöntemi. Gönderilen bağlantı ya da eki açmadan önce gönderen kişi ile iletişime geçerek güvenilirliğini teyit edin.

Gelelim halka açık Wi-Fi ağlarına; kafelerde, parklarda, havalimanlarında sık sık karşımıza çıkan bu tür ağlar iyi niyetli olarak sunulur ancak herkesin bağlanması için güvenlik ağı oldukça gevşektir. Bu tür bir ağa bağlanayım da mobil veri harcamadan video izleyeyim diye düşündüğünüz her an tehlike altında olduğunuzu unutmayın.

Trojan virüsü neler yapabilir?

Bilgisayarınızı ileride yapılacak DDoS saldırısının neferlerinden biri haline getirir.

Kişisel bilgilerinizi çalar.

Arka planda kripto para madenciilği yapar.

Bilgisayarınıza çok daha fazla virüs barındıran kötü amaçlı yazılımlar yükler.

Sizin üzerinizden kimlik sahteciliği yapar.

Kaynaklarınızı kullanır.

Normal bir virüs bilgisayarınıza sızdığı zaman hemen ortalık karışır, böylece bir şeyler döndüğünü anlarsınız. Ancak bilgisayarınıza bir trojan virüsü bulaştığında dikkatli bir kullanıcı değilseniz çoğu zaman bu durumu fark etmeniz uzun zaman alabilir.

Trojan virüsü bulaşmış bir bilgisayar mutlaka tekleyecektir. Bir şeylerin normal gitmediğini hemen olmasa da anlarsınız. Ancak ileride yapılacak bir DDoS saldırısı için bilgisayarınızın kullanılması planlanıyorsa çoğu zaman bu durumu anlamanız neredeyse imkansızdır. Bu nedenle her zaman dikkatli olmanız son derece önemli.

Trojan virüsü nasıl silinir?

Trojan virüsü pis ve sinsi bir kötü amaçlı yazılım olsa da kurtulması son derece kolaydır, silin. Büyük ihtimalle bu virüsün bulaşma nedeni son indirdiğiniz dosya ya da yazılımdır. Hemen o dosya ve yazılımı bularak geri dönülmez bir şekilde silin.

Trojan virüsü taşıyan dosya ya da yazılımı silme işlemi bizzat virüsün kendisi tarafından engellenebilir. Bu nedenle önce bilgisayarınızı güvenli modda başlatın. Güvenli modu açtıktan sonra şüphelendiğiniz tüm dosya ve yazılımları silerek bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Elle silme işlemi yapmak istemiyorsanız bu işlem için bir antivirüs yazılımı kullanabilirsiniz. Buradaki listemizden ulaşabileceğiniz antivirüs yazılımlarının büyük bir bölümü ücretsiz olarak bilgisayarınızdaki trojan virüsleri tespit ederek ortadan kaldırırlar. Elbette önemli olan bu virüsü silmek değil, hiç bulaşmamasını sağlamaktır.

Trojan virüsünden korunma yöntemleri:

Verilerinizi mutlaka güvenilir bir bulut depolama hizmetine yedekleyin.

Önemli hesaplarınız için hesap kurtarma işlemlerini nasıl yapacağınızı öğrenin.

Halka Wi-Fi ağlarına bağlanırken mutlaka VPN kullanın.

E-posta ve mesajlarla gelen ekleri ve bağlantıları açmadan önce mutlaka gönderene ulaşarak güvenilirliğini teyit edin.

Mutlaka güvenilir ve gerçek zamanlı tarama yapan bir antivirüs yazılımı kullanın.

Bilgisayarınıza bir trojan virüsü bulaştıktan sonra bazı şeyleri yapmak için çok geç olabilir. Bu nedenle öncelikle bu önlemleri aldığınızdan emin olun. Tıpkı kendi sağlığımız gibi dijital güvenliğimizde de sorun ortaya çıkmadan önlem almak son derece önemlidir.

İnternet dünyasının en sinsi virüslerinden olan truva atı ve truva virüsü olarak da adlandırılan trojan virüsü nedir, nasıl silinir gibi merak edilen soruları yanıtlayarak bu virüsten korunma ve kurtulma yöntemlerini anlattık. İnternette her gördüğünüz şeye tıklamamanız gerektiğini lütfen unutmayın.