Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Teknolojik Ürün Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknolojik ürünlerle ilgili bir açıklamada bulundu. Erdoğan tarafından yapılan açıklamalarda, konuyla ilgili bir düzenleme yapılacağını ve teknolojik ürünlere erişimin kolaylaşacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, herkesi ilgilendiren bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknolojik ürünlere erişimi kolaylaştıracak bir düzenleme yapılacağını söyledi. Ancak bu düzenlemenin ne olacağına dair herhangi bir açıklamada bulunulmadı.

"Trabzon’daki buluşmamızda bir gencimiz, teknoloji ürünlerine erişimi kolaylaştıracak bir düzenleme istedi. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile bir çalışma yapacağız ve inşallah bu konuda adımı atacağız." ifadelerini kullanan Erdoğan'ın açıklaması, özellikle de gençlerin dikkatini çekti. Peki hükümet, bu konuda nasıl bir çalışma yapabilir?

Hükümetin teknolojik ürünlere erişimi kolaylaştıracak düzenlemesinde olabilecek hususlar

Vergi indirimi

Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi Twitter hesabında paylaşılan fotoğraf.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamalarda ser verilip sır verilmemiş olsa da teknolojiye erişimi kolaylaştıracak bazı temel adımlar atılabilir. Bunlardan ilki de vergi indirimi olacaktır. Teknolojik ürünlerin neredeyse tamamen ithal edildiğini düşünecek olursak, gümrük vergisinde yapılacak bir düzenleme ile ürünlerin Türkiye'ye geliş fiyatı düşürülüp, bilgisayar ya da akıllı telefon gibi ürünlere erişim kolaylaştırılabilir.

Bu arada; teknolojik ürünler üzerindeki tek vergi elbette gümrük vergisi değil. Örneğin akıllı telefonlarda yüzde 50 ÖTV alınıyor. Bu teknolojik ürünlerin lüks olmaktan çıktığını düşünürsek, devlet akıllı telefon ve bazı kategorilerde yer alan diğer teknolojik ürünlerdeki ÖTV'den vazgeçebilir. Bu da fiyatların düşmesini sağlayacak bir gelişme olacaktır. Benzer bir durum yüzde 18 olarak uygulanan KDV için de geçerli.

ÖTV'nin olmadığı bir Türkiye'de telefon fiyatları nasıl olurdu?

Hatırlayan takipçilerimiz olacaktır; iPhone 13 ailesi ile tanıştığımız dönemlerde sizler için farklı farklı hesaplar üzerinde durmuştuk. Bunlardan bir tanesi de ÖTV'nin olmadığı bir Türkiye'yi hayal etmekti. Detaylarına burada bulunan içeriğimizde ulaşabileceğiniz hesaplamalarda, ÖTV'yi yüzde 0'a düşürdüğümüzde iPhone 13 128 GB'nin o gün 12 bin TL olan fiyatı, 8.655 TL'ye düşüyor, arada 3.344 TL'lik fark oluyordu.

Taksit düzenlemesi

Türkiye'de akıllı telefon sahibi olmak, taksit düzenlemesi nedeniyle zorlaştı. Vatandaşlar artık, sahip oldukları kredi kartlarını kullanarak akıllı telefon satın alırken, diledikleri kadar taksit yapamıyorlar. Bazı bankalar bu tür alışverişler için kredi imkanı sunuyor ancak bu da ekstradan faiz anlamına geliyor. Hükümetin taksitlerle ilgili yapacağı yeni bir düzenleme, en azından kredi işine bulaşmadan akıllı telefon satın alınmasını sağlayabilir.