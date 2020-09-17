TÜİK, Yaşam Süresi Verilerini Güncelledi: Ömrümüz 6 Ay Uzadı

TÜİK, ülkemizin doğuşta beklenen yaşam süresi verilerini güncelledi. Yeni verilere göre ülkemizdeki yaşam süresi 6 ay daha uzamış durumda. Bugün doğan bir kişi, son verilere göre ortalama olarak 78,6 yıl ömre sahip.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ülkemizdeki yaşam süresiyle ilgili yeni veriler yayımladı. TÜİK'in yeni verilerine göre vatandaşlarımızın yaşam süresi biraz daha uzadı. Buna göre artık ortalama olarak 6 ay daha fazla yaşayacağız.

TÜİK'in verilerine geçmeden önce "doğuşta beklenen yaşam süresi" ibaresine değinmemiz gerekiyor. Bu ibare, yeni doğmuş bir kişinin, çeşitli ölüm risklerine maruz kalarak yaşayacağı ortalama yıl anlamına geliyor. Elbette bu durum, herkes için ortak olmasa da istatistikler, ortalama olarak bir sonuca ulaşılmasını sağlıyor. Dilerseniz şimdi, Türkiye'deki yaşam süreleriyle ilgili detaylara yakından bakalım.

Türkiye'nin yeni doğuşta beklenen yaşam süresi: 78,6 yıl

TÜİK tarafından yayımlanan son verilere göre Türkiye'de insanlar, ortalama olarak 78,6 yıl yaşam süresine sahipler. Bu süre, 2013 ila 2015 yılları arasında 78 yıldı. 2017 ila 2019 yılları arasındaysa bu süre, 78,6 yıla yükseldi. Yani artık, 6 ay daha fazla yaşayacağımızı söyleyebiliriz.

Kadınlar, erkeklerden 5,4 yıl daha uzun yaşıyor

TÜİK'in verilerine göre ülkemizde kadınlar, erkeklerden daha uzun yaşıyor. Araştırmalara göre ülkemizdeki kadınların ortalama yaşam süresi 2013-2015 yılları arasında ortalama olarak 80,7 yıldı. 2017-2019 yılları arasında bu süre, 81,3 yıla yükseldi. Erkeklerdeyse 75,3 yıl olan ortalama yaşam süresi, son verilere göre 75,9 yıl oldu.

TÜİK verilerine göre bugün 30 yaşında olan bir kişi, yaklaşık 50 yıl daha yaşamını sürdürecek. Bu süreyi detaylandırdığımızda bir erkek için 47,6 yıl, bir kadın içinse 52,5 yıl ömür kaldığını görüyoruz. Bu yaş grubundaki insanlar için yaşam süresi farkı 4,9 yıl olarak karşımıza çıkıyor.

İşte TÜİK'in güncel verileri