Tüm iPhone Modellerinin Ülkemizdeki Satış Fiyatları

Şimdilerde adını ne yazık ki en çok fiyatlarıyla andığımız iPhone'lar ülkemizde ilk satılmaya başladığı andan itibaren kaç paraya satılıyordu dersiniz? Sizin için 2008 yılına geri döndük, ülkemizde satışa çıkan ilk iPhone modeli olan iPhone 3G'den itibaren tüm iPhone'ların fiyatlarını listeledik.

Apple 14 Eylül'de heyecanla beklenen lansmanını gerçekleştirdi ve yeni iPhone 13 serisini tanıttı. Sunduğu yenilikleriyle, özellikleriyle, tasarımıyla; aklınıza gelebilecek her detayıyla adından bolca söz ettirse de tahmin edeceğiniz üzere yeni iPhone'lar ülkemizde en çok fiyatıyla konuşuldu.

Peki ilk iPhone'larda durum neydi dersiniz? Bunu öğrenmek için Apple'ın iPhone'ları ile Türkiye'ye giriş yaptığı sene olan 2008'e dönmemiz gerekiyor. Ülkemize giriş yapan ilk iPhone, iPhone 3G olmuştu ve o dönemde sınırlı stoklarla Turkcell ve Vodafone aracılığıyla satışına başlanmıştı.

'Beklediğin iPhone. Türkiye'de'

iPhone 3G ile iPhone'un Türkiye'ye gelişi 'Beklediğin iPhone. Türkiye'de' sloganıyla duyuruldu. iPhone 3G'nin o zaman için hayran bıraktıran özellikleri, 'İnternet Cebinizde' 'Yüksek Teknoloji' gibi sloganlarla uzun uzun anlatıldı. Telefona sahip olmak için yapmanız gereken ise Turkcell ve Vodafone üzerinden ön satış formu doldurup başvuru yapmaktı.

Yıllar içerisinde bu sistem değişti, iPhone satışı yapan yerlerin listesi genişledi, son olarak da 2014 yılına geldiğimizde Apple Türkiye'deki ilk mağazasını İstanbul'da açtı. Günümüzde ise Apple'ın tüm ürünlerini hem resmi Apple Türkiye sitesinden, hem mağazalardan hem de çeşitli teknoloji marketlerden ve e-ticaret platformlarından satın almak mümkün.

Lafı uzatmadan sizi hüzünlü bir yolculuğa çıkaracak fiyatlara geçelim. Ancak belirtmekte fayda var; listede yer alan fiyatlar hem ABD hem de Türkiye için her modelde en düşük depolama alanı için sunulan fiyatlar. Depolama alanı arttıkça fiyatlar da buna istinaden artış gösteriyor. Yani listemizde göreceğiniz tüm fiyatlar, iPhone'lar için o dönemde sunulan en düşük fiyatlar.

iPhone'ların hem ülkemizdeki hem de ana vatanındaki fiyat değişimi:

iPhone 3G: ABD satış fiyatı: 199 dolar, Türkiye satış fiyatı 1.199 TL

ABD satış fiyatı: 199 dolar, Türkiye satış fiyatı 1.199 TL iPhone 3GS : ABD satış fiyatı: 599 dolar, Türkiye satış fiyatı: 1.535 TL

: ABD satış fiyatı: 599 dolar, Türkiye satış fiyatı: 1.535 TL iPhone 4 :ABD satış fiyatı: 599 dolar, Türkiye satış fiyatı: 1.599 TL

:ABD satış fiyatı: 599 dolar, Türkiye satış fiyatı: 1.599 TL iPhone 4S : ABD satış fiyatı: 649 dolar, Türkiye satış fiyatı: 2.019 TL

: ABD satış fiyatı: 649 dolar, Türkiye satış fiyatı: 2.019 TL iPhone 5 : ABD satış fiyatı: 649 dolar, Türkiye satış fiyatı: 2.149 TL

: ABD satış fiyatı: 649 dolar, Türkiye satış fiyatı: 2.149 TL iPhone 5S : ABD satış fiyatı: 649 dolar, Türkiye satış fiyatı: 2.149 TL

: ABD satış fiyatı: 649 dolar, Türkiye satış fiyatı: 2.149 TL iPhone 5C : ABD satış fiyatı: 549 dolar, Türkiye satış fiyatı: 1.849 TL

: ABD satış fiyatı: 549 dolar, Türkiye satış fiyatı: 1.849 TL iPhone 6: ABD satış fiyatı: 649 dolar, Türkiye satış fiyatı: 2.349 TL

ABD satış fiyatı: 649 dolar, Türkiye satış fiyatı: 2.349 TL iPhone 6 Plus: ABD satış fiyatı: 649 dolar, Türkiye satış fiyatı:2.649 TL

ABD satış fiyatı: 649 dolar, Türkiye satış fiyatı:2.649 TL iPhone 6S: ABD satış fiyatı: 649 dolar, Türkiye satış fiyatı: 3.099 TL

ABD satış fiyatı: 649 dolar, Türkiye satış fiyatı: 3.099 TL iPhone 6S Plus: ABD satış fiyatı: 749 dolar, Türkiye satış fiyatı: 3.499 TL

ABD satış fiyatı: 749 dolar, Türkiye satış fiyatı: 3.499 TL iPhone SE 2016: ABD satış fiyatı: 399 dolar, Türkiye satış fiyatı: 1.999 TL

ABD satış fiyatı: 399 dolar, Türkiye satış fiyatı: 1.999 TL iPhone 7 : ABD satış fiyatı 649 dolar, Türkiye satış fiyatı: 3.799 TL

: ABD satış fiyatı 649 dolar, Türkiye satış fiyatı: 3.799 TL iPhone 7 Plus : ABD satış fiyatı: 769 dolar, Türkiye satış fiyatı: 4.449 TL

: ABD satış fiyatı: 769 dolar, Türkiye satış fiyatı: 4.449 TL iPhone 8: ABD satış fiyatı: 699 dolar, Türkiye satış fiyatı: 4.199 TL

ABD satış fiyatı: 699 dolar, Türkiye satış fiyatı: 4.199 TL iPhone 8 Plus: ABD satış fiyatı: 799 dolar, Türkiye satış fiyatı: 4.799 TL

ABD satış fiyatı: 799 dolar, Türkiye satış fiyatı: 4.799 TL iPhone X: ABD satış fiyatı: 999 dolar, Türkiye satış fiyatı: 6.099 TL

ABD satış fiyatı: 999 dolar, Türkiye satış fiyatı: 6.099 TL iPhone Xs: ABD satış fiyatı: 999 dolar, Türkiye satış fiyatı: 9.899 TL

ABD satış fiyatı: 999 dolar, Türkiye satış fiyatı: 9.899 TL iPhone Xs Max: ABD satış fiyatı: 1099 dolar, Türkiye satış fiyatı:10 bin 799 TL

ABD satış fiyatı: 1099 dolar, Türkiye satış fiyatı:10 bin 799 TL iPhone XR: ABD satış fiyatı: 749 dolar, Türkiye satış fiyatı: 7.399 TL

ABD satış fiyatı: 749 dolar, Türkiye satış fiyatı: 7.399 TL iPhone 11: ABD satış fiyatı: 699 dolar, Türkiye satış fiyatı: 7.299 TL

ABD satış fiyatı: 699 dolar, Türkiye satış fiyatı: 7.299 TL iPhone 11 Pro: ABD satış fiyatı: 999 dolar, Türkiye satış fiyatı: 10.999 TL

ABD satış fiyatı: 999 dolar, Türkiye satış fiyatı: 10.999 TL iPhone 11 Pro Max: ABD satış fiyatı: 1.099 dolar, Türkiye satış fiyatı: 11.999 TL

ABD satış fiyatı: 1.099 dolar, Türkiye satış fiyatı: 11.999 TL iPhone SE 2020: ABD satış fiyatı: 383 dolar, Türkiye satış fiyatı: 5.299 TL

ABD satış fiyatı: 383 dolar, Türkiye satış fiyatı: 5.299 TL iPhone 12 mini: ABD satış fiyatı: 699 dolar, Türkiye satış fiyatı: 9.999 TL

ABD satış fiyatı: 699 dolar, Türkiye satış fiyatı: 9.999 TL iPhone 12: ABD satış fiyatı: 799 dolar, Türkiye satış fiyatı 10.999 TL

ABD satış fiyatı: 799 dolar, Türkiye satış fiyatı 10.999 TL iPhone 12 Pro: ABD satış fiyatı: 999 dolar, Türkiye satış fiyatı: 14.999 TL

ABD satış fiyatı: 999 dolar, Türkiye satış fiyatı: 14.999 TL iPhone 12 Pro Max: ABD satış fiyatı: 1.099 dolar, Türkiye satış fiyatı: 16.999 TL

ABD satış fiyatı: 1.099 dolar, Türkiye satış fiyatı: 16.999 TL iPhone 13 mini: ABD satış fiyatı: 699 dolar, Türkiye satış fiyatı 10.999 TL

ABD satış fiyatı: 699 dolar, Türkiye satış fiyatı 10.999 TL iPhone 13: ABD satış fiyatı: 799 dolar, Türkiye satış fiyatı: 11.999 TL

ABD satış fiyatı: 799 dolar, Türkiye satış fiyatı: 11.999 TL iPhone 13 Pro: ABD satış fiyatı: 999 dolar, Türkiye satış fiyatı: 15.999 TL

ABD satış fiyatı: 999 dolar, Türkiye satış fiyatı: 15.999 TL iPhone 13 Pro Max: ABD satış fiyatı: 1.099 dolar, Türkiye satış fiyatı: 17.999 TL

Fiyatlar ne oldu da bu kadar arttı?

Bu içeriği yazarken geçmişte lansman dönemlerinde sizlerle paylaştığımız iPhone haberleri de sık sık ziyaret ettim ve yorumlar kısmında hep aynı tartışmaları gördüm. Fiyatlar neden bu kadar yüksek? Kur farkı, vergiler derken ne oldu da bir telefonun fiyatı 17.999 TL oldu? Örneğin iPhone 3G Türkiye'de satışa çıktığında 1 ABD doları 1,30 TL civarındaymış. iPhone 13 karşımıza çıktığında ise 1 ABD doları 8,40 TL civarındaydı. Ayrıca kur farkının yanında ülkemizde telefonlardan alınan vergiler de azımsanacak gibi değil.

Daha önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde bu durumu bir örnek üzerinden açıklamıştık. Türkiye'de bir cep telefonu alırken %1 Kültür Bakanlığı payı, %10 TRT bandrol ücreti, %50 ÖTV ve son olarak da %18 KDV ödüyoruz. Bu ağır vergiler kur farkıyla da birleşince karşımıza bu üzücü manzara çıkıyor.

Tabii ki bu durum yalnızca iPhone'lara özel değil. En azından orta segment bir akıllı telefondan verimli bir bilgisayarlara, artık lüks olmadıklarını nedense bir türlü anlatamadığımız pek çok şeye erişmekte zorlanıyoruz çünkü fiyatlar oldukça yüksek. Peki bu durum değişir de fiyatlar düzelir mi? TL değer kazanıp vergiler makul seviyelere çekilirse, bir gün belki, neden olmasın...

Olsun ben yine de bir inceleme videonuzu alırım derseniz: