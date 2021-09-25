Apple'ın bu yıl çıkardığı iPhone 13 modelleri, büyük oranda beğenileri toplamıştı. Performans konusunda yeniliklerin yapıldığı modellerde bir de sağlamlık alanında yapılan geliştirmeler dikkat çekmişti. Şimdiyse bu geliştirmelerin ne kadar işlevsel olduğunu görüyoruz.

14 Eylül etkinliğinde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli teknoloji devi Apple, merakla beklenen yeni iPhone modellerinin yanında; iPad, iPad mini ve Apple Watch ürünlerini de tanıtmıştı. Özellikle iPhone 13 ailesinde, performans alanındaki yeniliklerin yanında seramik kalkan gibi telefonun dayanıklılığına yöenlik yapılan geliştirmeleri de görmüştük.

Şimdiyse TechRAX adlı YouTube kanalı, ülkemizdeki ön siparişleri yaklaşık 16 bin TL’den başlayan iPhone 13 Pro’ya yaptığı sağlamlık testiyle karşımızda. Telefona bıçakla çizilme testi yapılan videoda bir de çekiç kullanılarak darbe testi yapıldı. Sonuçların nasıl olduğuna gelin birlikte bakalım.

iPhone 13 ailesi, bir yere kadar oldukça sağlam; ama o yeri aşarsanız…

Bıçak ile çizilme testi yapılan telefonun seramik kalkanı oldukça işe yarıyor gibi görünüyor. Elbette yan taraflar için aynı şeyleri söyleyemeyeceğiz. Bu kısımlar oldukça kolay bir şekilde çiziliyor. Kamera kısmı da aynı şekilde çizilme konusunda pek dayanıklı değil. Bu sebeple iPhone 13 ailesinin bir üyesini alma şansınız olursa, bozuk para ya da anahtar gibi eşyalarla aynı cepte taşımamanız gerektiğini belirtelim.

Buradan sonra telefonun üzerine 3 pound (1,36 kg) ağırlığında bir çekiç bırakılıyor. Belli bir mesafeden telefonun üzerine bırakılan bu çekiç, yükseklik artsa da seramik kalkana pek de etki etmiyor.

Bunun ardından darbe testine geçiliyor. Ekrana çekiçle vura vura ilerleniyor ve bir noktaya kadar iPhone 13 Pro, yine buradan canlı çıkacak gibi görünüyor. Hatta hafif darbelerin ardından telefona daha ağır darbeler uygulanıyor. Fakat sonradan gelen şiddetli bir darbeyle iPhone 13 Pro’nun ekranının “elveda” dediğini görüyoruz. Bunun ardından gelen darbelerle telefon adeta tuzla buz oluyor.