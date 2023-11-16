Türk kadın oyuncuların IMDb profillerinde ağızlarının bağlı olduğu, dizi sahnelerine ait rahatsız edici fotoğrafların yer aldığı ortaya çıktı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan bu duruma tepki yağdı. Bugün ise fotoğrafların kaldırılmaya başladığı görüldü.

Dünyanın en büyük film ve dizi veri tabanı IMDb, son birkaç gündür oldukça ilginç bir olayla Türkiye’de gündemde. Bunun nedeni ise platformda yer alan Türk kadın oyuncuların profil fotoğrafları.

Dünden beri birçok sosyal medya kullanıcısı, Türk kadın oyuncuların IMDb profil fotoğraflarının rahatsız edici görsellerden oluştuğunu fark etti. Bu fotoğraflar, dizilerden alınmış, oyuncuların ellerinin veya ağızları bağlı olduğu şiddet içerikli karelerdi. Tahmin edebileceğiniz gibi neden olduğu bilinmeyen bu durum, kısa sürede büyük tepki çekti. Bugün ise bu fotoğrafların platformdan kaldırıldığı görüldü. Gelin neler yaşandığına birlikte bakalım.

Türk oyuncuların profil fotoğrafları böyle gözüküyordu

X (Twitter) kullanıcıları, Türk aktrislerin profil fotoğraflarının ekran görüntülerini paylaşarak konuyu gündeme taşıdı. Songül Öden, Hande Ataizi, Helin Kandemir, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve daha birçok oyuncunun profil fotoğrafının, ağızlarının bağlı olduğu rahatsız edici sahnelerden alınmış olduğu görüldü. Devrim Özkan isimli kullanıcı tarafından paylaşılan bazı ekran görüntülerine yukarıdan ulaşabilirsiniz.

Diğer oyuncuların IMDb fotoğrafları şu şekildeydi:

Google’dan arama yapıldığında bile böyle sonuçlarla karşılaşıldı:

*Gönderiyi görüntüleyemiyorsanız buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Bir kullanıcı, Google üzerinden “Türk kadın oyuncular IMDb” anlamına gelen “Turkish actress IMDb” araması yaptığında görseller kısmında yine bu tarz fotoğraflarla karşılaşıldığını ifade etti. Biz kontrol ettiğimizde bunu göremedik, ancak bunun sebebi muhtemelen bu fotoğrafların kaldırılması.

Sosyal medyadan tepki yağdı

Neden böyle bir şey yaşandığı bilinmiyor

Türk kadın oyuncuların neden IMDb fotoğraflarının bu şekilde ayarlandığı konusunda herhangi bir bilgi yok. Dizilerdeki bu sahnelere tepki çekmek amacıyla mı yapıldığı yoksa direkt kötü niyetle mi olduğu belli değil. Kimin veya kimlerin profilleri düzenlediği de bilinmiyor. Konuya ilişkin IMDb tarafından da henüz bir açıklama da yok.

IMDb’deki profil fotoğraflarının değiştirilmesi için aylık 20 dolarlık ücreti olan IMDbPro üyeliğinin gerektiğini ekleyelim. Ayrıca IMDbPro’nun destek sayfasında, her bir profilde değişiklik için ayrı hesaplar gerektiği belirtiliyor. Buna ek olarak şiddet içeren fotoğrafları yüklemenin de yasak olduğu vurgulanıyor. Bu fotoğrafların bu kadar uzun süre profillerden kaldırılmamış olmaları da tuhaf. Çünkü bazı X kullanıcıları, daha önceden de bu durumla karşılaştıklarını söylüyor.

IMDb, fotoğrafları kaldırmaya başladı

Tepkilerin ardından bugün oyuncuların IMDb sayfalarını kontrol ettiğimizde fotoğrafların kaldırıldığını gözlemledik. Çoğu aktrisin profil fotoğrafı kısımlarında herhangi bir şey yok. Açıklama gelmese de platformun gelen şikâyetlerin ardından fotoğrafları kaldırdığını tahmin edebiliriz.