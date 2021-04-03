SNC ISS'nin Yerine Geçecek Şişme Uzay İstasyonu Geliştiriyor

ABD merkezli teknoloji şirketi Sierra Nevada Corporation, önümüzdeki yıllarda emekliye ayrılmaya hazırlanan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) yerine geçecek yeni bir ticari uzay istasyonu geliştiriyor. Şirket tarafından geliştirilen yeni istasyon yörüngede kendiliğinden şişecek.

Fırlatılan ilk modülü ile 1998 yılından beri alçak dünya yörüngesinde görev yapan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) 2028'de emekliye ayrılması planlanıyor. Astronotların yörüngedeki evi olan ISS'in yerine ise ondan hayli farklı meziyetlere sahip olacak yeni bir uzay istasyonu gelecek gibi görünüyor.

Türk girişimciler Fatih ve Eren Özmen'in şirketi olan Sierra Nevada Corporation (SNC), geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile ISS'in yerini almasını hedefledikleri yeni projelerini duyurdular. Üç katlı ve alçak yörüngedeki yerinde kendiliğinden şişerek konumlanacak olan bu büyük ticari uzay istasyonunun uzay araştırmalarının yanında uzay turizmi için de kullanılması hedefleniyor.

Yörüngede dolaşan farklı yaşam alanları:

Aslında SNC'nin bu projesi, gelecekte karşımıza çıkacak yeni bir vizyonun da ilk örneği olarak görülüyor. NASA, ISS'in artık hayli eskimiş olması sebebiyle geçtiğimiz günlerde SNC, Space X ve Boeing ile anlaşmalar yapmıştı. Bu anlaşmalar, şirketlerin alçak yörüngede uçan özgür ticari uzay istasyonları inşa etmesine yönelikti. SNC ise bunun ilk örneğini üç katlı şişme bir uzay istasyonu ile gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Film yapımcıları bile 'hedef kitle':

SNC'nin geliştirdiği yeni ticari uzay istasyonu, uyku alanları, laboratuvar ve yiyecek yetiştirmek için uzay tarımı ekipmanları bulunan bir yapı olacak. Uzay araştırmaları veya uzay teknolojileri üretimi yapan şirketlere, uzay turistlerine ve hatta film yapımcılarına hitap edecek olan yeni uzay istasyonu, 8 metre genişliğinde, üç katlı özel sentetik bir kumaştan oluşacak ve yörüngede kendiliğinden şişecek. Projenin 7 yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

SNC'nin aynı zamanda yörüngeye ticari uçuşlar gerçekleştirecek bir de 'uzay uçağı' projesi bulunuyor. Şirket, Dream Chaser isimli uzay uçağı ile 2022'den itibaren ISS'ye 7 kez kargo taşıyacağına yönelik NASA ile bir anlaşma imzalamış durumda. Aynı zamanda bu uzay uçağının uzay yolculuğu endüstrisinin gelişimi açısından da oldukça kritik bir adım olduğu düşünülüyor.