THY'den Türkiye'ye Gelecek Yolcuların İçin Önemli Uyarı

Türk Hava Yolları, 15 Mart 2021 tarihinden itibaren Türkiye varışlı yolcuların uçuştan 72 saat önce Türkiye'ye giriş formunu doldurmaları gerektiğini hatırlattı. Form, Türkiye'ye herhangi bir yolla giriş yapacak tüm yolcular tarafından dolduruluyor.

Koronavirüs, dünya genelinde etkisini sürdürmeye devam ederken bu durumdan elbette havayolu şirketleri de etkilendi. Virüse karşı aşılama çalışmaları devam ederken uçuşlar bir nebze yeniden başlamış olsa da elbette halen eskisi gibi bir yoğunluk söz konusu değil.

Türk Hava Yolları'ysa geçtiğimiz günlerde Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı tarafından yayınlanan rapora göre büyük bir başarı elde etti. THY, 1 Şubat – 6 Mart arasındaki uçuş trafiğinde günlük ortalama 581 uçuşla tüm rakiplerini elemeyi başararak birinci sıraya yerleşmişti. Bugün, şartlara göre yoğun bir şekilde faaliyet gösteren şirketten Türkiye'ye giriş yapacak yolcular için önemli bir uyarı geldi.

Türkiye'ye yolculuk öncesinde form doldurulması gerekiyor:

Türk Hava Yolları, Türkiye'ye gelecek yolcuların 15 Mart Pazartesi günü itibariyle, yani yarından itibaren Türkiye'ye giriş formu doldurmaları gerektiğini duyurdu. Giriş formunun uçuştan önceki son 72 saat, yani 3 gün içinde doldurulması gerektiği ifade edildi. Forma 'http://register.health.gov.tr' adresinden ulaşabilirsiniz.

Türk Hava Yolları tarafından uyarısı yapılan bu form, geçtiğimiz günlerde koronavirüs tedbirleri kapsamında hizmete girmişti. Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan formda yolcuların isimleri, pasaport numaraları, uyrukları, ülkeye ne zaman ve hangi yolla girdikleri (havayolu, demiryolu, karayolu, denizyolu) bilgileri alınıyor.

Form doldurulduktan sonra bilgilerle birlikte yolcuya özel otomatik olarak bir HES kodu oluşturuluyor. Bu kod sayesinde yolcunun veya temas ettiği kişilerin COVID-19 hastası veya temaslısı olduğu kendisine veya temaslılara bildiriliyor. Uygulama, transit seyahat eden yolcuları kapsamıyor.