Türk oyun girişimleri, yatırımcıların gözünde değerlenmeye devam ediyor. İstanbul merkezli Bigger Games, 6,6 milyon dolarlık değerleme ile bu durumu kanıtladı.

Bu yıl 1,8 milyar dolar gibi rekor bir tutarla Zynga tarafından satın alınan Peak Games’in Toy Blast oyununda çalışan Hakan Ulvan, Yağız İpek ve Erkan Gürel; Bigger Games isimli yeni bir oyun girişimi kurdular. Ekibin geliştirdiği oyunlar kısa sürede 75 milyon toplam indirmeye ulaştı.

Basit bulmaca oyunları geliştiren Bigger Games, ABD merkezli Index Ventures liderliğinde düzenlenen turda 6,6 milyon dolarlık yatırım aldı. Daha önce Supercell, King, Roblox ve Discord gibi önemli girişimlere destek veren Index Ventures’in bu yatırımı, global çapta önemli bir başarı olarak gösteriliyor.

Bigger Games, daha ilk yılında 75 milyon indirmeye ulaşınca potansiyelini belli etti:

90'lı yıllarda halka geçirme oyunu olarak da bilinen oyunun dijital versiyonu Hoop Stack, topları çeşitli haritalarda deliğe ulaştırmaya çalıştığını Hollo Ball ve halatlara şekil verdiğiniz Color Rope, Bigger Games’in sadece 1 yılda geliştirdiği üç basit oyun. Kullanıcıların gündelik olarak giriş yaptıkları bu oyunların amacı, son derece basit kontroller eğlenceli vakit geçirilmesini sağlamak.

Bigger Games kurucularından Hakan Ulvan, Vanturebeats’e yaptığı açıklamada “Sıradan bulmaca oyunları pazarında büyük fırsatlar olduğu düşünüyoruz. Başladığımızda basit oyunlar ile hızlı kazançlar elde etmek istedik. Bu oyunlar başarılı oldu. Pazara hızlı girmek için pazarlama ekibimizi de hızlı kurmak istedik” açıklamasında bulundu.

Ulvan, şirketin her oyundaki her seviye üzerinde detaylı şekilde çalıştığını ve oyunların düzenli olarak geliştirildiğini ifade ediyor. Ekip ayrıca oyuncuların tekrar giriş yapmalarını sağlayacak oyun içi elementlere çok önem veriyor.