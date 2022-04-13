Türk Vatandaşlığına Zam Geldi! İşte Türk Olmanın Yeni Bedeli

2018'in son çeyreğinden beri 250 bin dolar olan Türk vatandaşlığı alırken aranan konut satın alımında şartlar güncelleniyor. Artık vatandaş olabilmek yüzde 60 daha pahalı.

Yabancıların ülkemizde vatandaşlık alabilmesi için en kolay yöntemlerden biri olan 'konut karşılığı vatandaşlık' başvurularına güncelleme geldi. Daha öncesinde yabancı uyruklu bir kişi ülkemizden 250 bin dolar değerinde konut aldığında verilen vatandaşlık, alınan yeni karar ile daha pahalı bir hal aldı.

Dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında alınan karara göre güncel olarak 250 bin dolar olan Türk vatandaşlığı başvuru şartına yüzde 60 zam yapılacak. 'Türk' olmak isteyen kişiler, 400 bin dolarlık konut almak zorunda kalacak.

Türk olmak için ödenen 'bedele' zam geldi

2018 yılının eylül ayına kadarki süreçte 1 milyon dolar olan Türk vatandaşlığı alımında aranan konut alım şartı, Eylül 2018'den sonra 250 bin dolara kadar düşürülmüştü. Alınan yeni karar doğrultusunda fiyatı tekrar yükselecek olan Türk vatandaşlığına başvuruda aranan gayrimenkul şartının minimum değeri, yüzde 60 zam ile birlikte 400 bin dolar olacak. Henüz yürürlülüğe girmeyen bu kararın Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

Buna göre Türkiye'den 400 bin dolar değerinde ev alan yabancı uyruklu kişiler, üç yıl boyunca bu taşınmazı satmaz ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alabilecek. TÜİK verilerine göre aranan gayrimenkul değeri şartı 1 milyon dolar seviyesinde iken ülkemizde 22.234 konut yabancı kişilere satılmıştı (2017). Ancak bu tutar 250 bin dolar seviyesine geriledikten sonra yabancıların konut alımları büyük bir hız kazandı. 2019 yılında tam 45.483 konut yabancı uyruklu kimselere satıldı.

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