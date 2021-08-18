Türkiye 'Yatırımla Vatandaşlık Alma'da Birinci Oldu

İstanbul'da bir ofis açan vatandaşlık danışma şirketi Harvey Law Group'un yönetici ortaklarından Jean-Francois Harvey, Türkiye'nin yatırımla vatandaşlık noktasında dünya birincisi olduğunu söyledi. Harvey, neden böyle bir şey olduğunu da tüm detaylarıyla anlattı.

Türkiye'nin uzun zamandır tartıştığı konulardan bir tanesi, yabancıların ülkemizdeki statüleri. Mülteciler zaten bir süredir, Türkiye'nin en büyük sorunu haline gelmiş durumda. Bir de Türkiye'den vatandaşlık almak için uğraşan yabancılar var. Hükümetin aldığı bir karara göre Türkiye'de 250 bin dolar yatırım yapanlar, Türk vatandaşı olabiliyorlar. İşte bu mesele, uzunca bir süredir tepkilerin odağında.

Vatandaşlık almak isteyen kişilerin sıklıkla başvurdu danışmanlık şirketlerinden Harvey Law Group, İstanbul'da bir ofis açtı. Dünya Gazetesi'nden Volkan Arı da HLG Global Yönetici Ortağı Jean-Francois Harvey ile bir araya gelerek, yaşanan gelişmelerle ilgili dikkat çeken bir söyleşi gerçekleştirdi. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, o söyleşideki detaylara bakalım.

Son 10 yılın en popüler vatandaşlık alma programı, Turkey CIP

Son 10 yılda hangi programların en popüler olduğunu bakarsak Turkey CIP- Turkey Citizenship-By-Investment Program’ı- Yatırımla Türkiye Vatandaşlığı Programı’nda 2018 yılında minimum yatırım gereksiniminin 1 milyon dolardan 250 bin dolara düşürmesinin ardından ani ve dikkate değer bir başarı elde ettiği görülüyor. Türkiye’nin 2020 CIP’si için tam yıl rakamlarına henüz açıklanmış değil. 2020 tahminlerimiz Türkiye’ye yapılan başvuruların ABD’ye yapılan başvuruları da geçtiği yönünde. Pandemi sonrası akım güçlü olacak.

Türkiye, yatırım yoluyla vatandaşlık için bir numaralı ülkedir. En çok başvuru yapılan ülke. Ve neden böyle? Hükümetin politikaları yüzünden büyük ihtimalle. Çünkü insanlara karşı çok misafirperversin. Yine ülkenin gelir elde etmesi de önemli bir sebep. Para sadece vergi veya gayrimenkul ile üretilmez. Bu insanların çoğu Türkiye'de kalıyor. Tahmin edilenin aksine sadece Orta Doğu değil Tayland, Malezya ve Endonezya'dan çok sayıda müracaat alıyoruz. Türkiye'nin cazibesini küçümsemeyin. Sizi şaşırtabilir ama ABD ile vize konusunda bir anlaşmanız olduğunu unutmayın. Bu, pasaportunuzu daha da popüler hale getiriyor. Evet, Türk vatandaşı oluyorlar ve ardından yeşil kart almak için Amerika'ya gidiyorlar. Ya da vize için Avrupa ve ABD’ye başvuru yapıp seyahat edebiliyorlar.

2021 yılında başvuru patlaması olacak

Dünya çapında her 4 milyonerden 3’ü OECD ülkelerinde (zengin dünya) yaşadığı için, Batı’ya yatırım göçüne yönelik bu iştah açıcı piyasayı yükseltecek. Yatırımcı göçmenlerin ağırlıklı olarak gelişmekte olan ekonomilerden geldiği görülüyor. Bunların akımında da büyük yükselişler yaşanacak.” Yatırım göçünün dünyada büyük bir ekonomi yarattığını söyleyen Harvey: “2019’da analizimiz, doğrudan yatırım göç programlarına yatırılan toplam sermayenin yani, bu pazardaki şirketlerin ücretleri dahil değil, yalnızca çeşitli programların bir parçası olarak doğrudan katkıda bulunan yatırımlar, bağışlar ve ücretler ile birlikte yaklaşık 21,4 milyar ABD dolarlık bir hacme ulaştığını söyleyebiliriz. 2020’de, program katılımının önündeki pratik zorluklar nedeniyle bu toplamda bir düşüş oldu, ancak 2021 toplamının 2019’u aşmasını bekliyoruz.

Bazı ülkelerde insanlar yaşlanıyor ve ülkeler genç insanlar için savaşıyor. Dolayısıyla, göç bu ülkelerin çoğu için bir varlık-zenginlik haline geliyor ve bu varlıkları elde etmek için giderek daha fazla tanıtım ve imkan oluşuyor. Son yıllarda büyük değişiklik var aslında, belki sadece 6 veya 7 alternatif ülke vardı. Şimdi 2021’de 20 tane hedef var. Çok uzun olmayan bir süre önce 2008 veya 2009’da Kanada, Yeni Zelanda, Avustralya, Ukrayna ve ABD idi. Artık Avrupa’da, Afrika’da ve daha pek çok ülkede yatırım vizesi veren, bunun pazarlaması için savaşmaya başlayan ülkeler var. Kanada, ABD, Ukrayna ve Portekiz birbirleriyle savaşıyor, Japonya bile geçtiğimiz günlerde bu kişilere özel vize vererek savaşa girdi. Göçün gerçekten de, Kanada, Avustralya veya Yeni Zelanda gibi kuruluşlarından beri daha az geleneksel ülkeye göç etmek için bir yarış vardı. Şimdi insanlar seyahat edemiyor ama daha fazla okuyor. Tanıdığı yeni ülkelere de göç etmek istiyor. Düşünmek için bugünlerde daha fazla zamanları var...