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Turkcell ve TÜBİTAK, 6G Teknolojisi İçin İş Birliğine Gitti!

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TÜBİTAK ve Turkcell, 6G haberleşme teknolojilerinin temel taşlarından biri olan yerli akıllı yüzey prototiplerini ilk kez ticari test altyapılarında başarıyla denedi.

Turkcell ve TÜBİTAK, 6G Teknolojisi İçin İş Birliğine Gitti!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye'nin mobil haberleşme altyapısını geleceğin 6G standartlarına hazırlamak adına kritik bir stratejik iş birliği duyuruldu. TÜBİTAK ile Turkcell, 6G’ye hazırlık kapsamında stratejik bir iş birliğine imza attı.

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Bu iş birliğiyle yürütülen Ar-Ge çalışmaları kapsamında, 6G teknolojilerinin temel yapı taşları arasında gösterilen akıllı yüzey teknolojilerine dayalı yerli ve milli ekipman prototipleri geliştirildi. Laboratuvar aşamasını geride bırakan bu yeni nesil çözümler, Türkiye'de ilk kez ticari nitelikli test altyapılarına uygulanarak gerçek saha koşullarında incelendi.

İçerikten Görseller

Turkcell ve TÜBİTAK, 6G Teknolojisi İçin İş Birliğine Gitti!
tk

3.7 GHz ve 26 GHz frekanslarında yüksek performans ölçümü

tk

Yürütücülüğünü Turkcell 6GEN.LAB'ın üstlendiği projede, TÜBİTAK MAM MİLTAL ile TÜBİTAK BİLGEM HİSAR Lab. ekipleri ortaklaşa çalıştı. Statik ve uyarlanabilir akıllı yüzey tasarımlarına yönelik gerçekleştirilen ilk ticari testler, geliştirilen sistemlerin sinyal performansını gözle görülür şekilde artırdığını ortaya koydu. Bu teknoloji sayesinde özellikle sinyal kapsamasının sınırlı kaldığı zorlu alanlarda çok daha güçlü ve kesintisiz haberleşme bağlantıları kurulması hedefleniyor.

Saha ölçümleri, Turkcell Kartal Plaza ve TÜBİTAK Gebze Kampüsü’nde yer alan ticari test ortamlarında eş zamanlı olarak yürütüldü. Yapılan testlerde TÜBİTAK ekipleri tarafından tasarlanan farklı akıllı yüzey prototipleri doğrudan 5G'nin en kritik frekans bantları olan 3.7 GHz ve mmWave olarak adlandırılan 26 GHz bantlarında denendi. Bu frekanslar, yüksek veri hızları, yüksek bant genişliği ve oldukça düşük gecikme süreleri sunması nedeniyle 6G altyapısının ana taşıyıcıları olarak kabul ediliyor.

Gerçekleştirilen saha testlerinin sonuçları, yerli olarak geliştirilen tasarımların teorik hesaplamaların ötesine geçerek gerçek hayat senaryolarında da pratik şekilde uygulanabileceğini kanıtladı. Türkiye’nin küresel 6G standardizasyon süreçleri öncesinde rekabet gücünü artırmayı amaçlayan bu hamle, Ar-Ge çıktılarının ürünleşme potansiyeli taşıdığını da gösterdi.

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