2020 Yılında En Çok Tercih Edilen İsimler Açıklandı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 2020 yılında doğan bebekler için en fazla tercih edilen isimleri açıkladı. En fazla tercih edilen isimler arasında Zeynep, Yusuf, Miraç, Elif, Mustafa ve Eylül isimleri de yer aldı.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 2020 yılında ülkemizde dünyaya gelen bebeklere konulan isimlerle ilgili verileri paylaştı. Müdürlük tarafından paylaşılan verilere göre 2020 yılı boyunca toplam 1 milyon 91 bin 143 bebek dünyaya geldi. Bu bebeklerin 559.753'ü erkek, 531.390'ı kız oldu.

Ebeveynlerin bebeklerine isimlerini vermelerinde de bazı noktalar dikkat çekti. Ebeveynlerin erkek bebeklere geleneksel isim verme eğilimi, kız bebeklere olandan daha yüksekti. Bununla birlikte erkek bebeklere isim verilmesinde aile büyüklerinin isimleri ön plana çıkarken kız bebeklerde modern ve popüler isimler daha yaygın olarak görüldü.

2020'de en çok tercih edilen isimler:

2020 yılında dünyaya gelen 1.091.134 bebek için en fazla tercih edilen isim 11.179 kız bebekle Zeynep oldu. Erkek bebeklerde en fazla tercih edilen isimse 7.540 bebekle Yusuf'tu. Erkek bebeklerde popüler isimler arasında Miraç, Eymen, Ömer Asaf, Kerem, Alparslan, Mustafa, Hamza, Ali Asaf; kız bebeklerdeyse Elif, Defne, Asel, Azra, Eylül, Nehir, Eslem ve Asya en çok tercih edilen isimler arasında yer aldı. En çok tercih edilen isimler bölgelere göre de değişiklik gösterdi:

Marmara Bölgesi (305.096 bebek): Ömer Asaf, Eymen, Alparslan; Zeynep, Defne, Asel

Ömer Asaf, Eymen, Alparslan; Zeynep, Defne, Asel Karadeniz Bölgesi (78.257 bebek): Alparslan, Ömer Asaf, Eymen; Zeynep, Defne, Asel

Alparslan, Ömer Asaf, Eymen; Zeynep, Defne, Asel İç Anadolu Bölgesi (157.307 bebek): Yusuf, Ömer Asaf, Eymen; Zeynef, Elif, Defne

Yusuf, Ömer Asaf, Eymen; Zeynef, Elif, Defne Güneydoğu Anadolu Bölgesi (193.401 bebek): Yusuf, Miraç, Muhammed; Elif, Zeynep, Ecrin

Yusuf, Miraç, Muhammed; Elif, Zeynep, Ecrin Ege Bölgesi (112.030 bebek): Eymen, Miraç, Kerem; Zeynep, Defne, Elif

Eymen, Miraç, Kerem; Zeynep, Defne, Elif Akdeniz Bölgesi (143.877 bebek): Yusuf, Eymen, Mustafa; Zeynep, Asel, Elif

Yusuf, Eymen, Mustafa; Zeynep, Asel, Elif Doğu Anadolu Bölgesi (100.679 bebek): Yusuf, Miraç, Miran, Zeynep, Elif, Azra

Öte yandan Zeynep Göknil, Seyyah Devrim, Açela Nur, Yüsra Çiğdem, Abbas Efe ve Alpargu isimleri, 2020'de doğan bebeklerden yalnızca tek bir bebeğe verildi.