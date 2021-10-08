Türkiye'deki Aşı Karşıtlığı Oranı Belli Oldu

Türkiye'de koronavirüs aşılarıyla ilgili yapılan bir araştırma, insanların aşıyı ve COVID-19 salgınını pek de önemsemediğini ortaya koydu. Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 14'lük bölümü, net bir şekilde aşının etkinliğine inanmıyor.

MAK Danışmanlık, ülkemizdeki insanların koronavirüs aşısına nasıl baktıklarının irdelendiği bir araştırma gerçekleştirdi. "Türkiye Geneli COVID-19 Aşısına Toplumsal Bakış" başlıklı araştırma, çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. 67 şehirde 5.700 katılımcıyla gerçekleştirilen araştırma, toplumsal bağışıklığa ulaşmamızın oldukça zor olduğunu gözler önüne seriyor. Dilerseniz hemen; o araştırmanın sonuçlarına bakalım.

Yapılan araştırmaya göre katılımcıların yüzde 14'ü, aşının hiçbir işe yaramadığını düşünerek, net bir şekilde aşı karşıtlığı yaptığını ifade ediyor. Yalnızca bu oran bile Türkiye'deki toplumsal bağışıklığın yüzde 86'nın üzerine çıkamayacağının açık bir göstergesi. Ayrıca katılımcıların yüzde 14'üne göre aşı yaptırmamak ile virüsün yayılması arasında bir bağ olduğunu düşünmüyor. Yine yüzde 14'lük bir kesimse koronavirüsün hayatımızı tehdit edecek kadar önemli olduğuna inanmıyor.

Kısıtlamalara karşı çıkılıyor

Ankete katılanların yüzde 24'ü, koronavirüs kısıtlamalarına karşı çıkıyor. Bu insanlara göre aşı vurulmamış insanların belirli yerlere alınmaması ya da farklı zorluklarla karşılaşması, doğru bir yaklaşım değil. Ayrıca; ankete katılanların yüzde 41 gibi bir bölümü kısıtlamaların faydalı olduğuna da inanmıyor. Öte yandan; katılımcıların verdiği yanıtlar, Türkiye'de koronavirüse yakalanan kişi sayısının açıklananların çok daha fazla olduğunu düşündürüyor.

MAK Danışmanlık, araştırma kapsamında Türkiye'de uygulanan aşılara da değindi. Bu bağlamda; katılımcıların yüzde 50'si Sinovac'ı geleneksel üretim tekniğine sahip olması nedeniyle BioNTech'ten güvenli buluyor. Ancak katılımcıların yüzde 30'una göre Sinovac'ın test süreci yeterli değildi. Bu durumu BioNTech için düşünenlerin oranı ise yüzde 50.