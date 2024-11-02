Türkiye, Discord'dan 6 kullanıcının bilgilerini talep etti, ancak platform gizlilik politikaları gereği bu isteği reddetti.

Türkiye, Discord'dan 6 kişinin bilgilerini istedi, Discord ise bu talebe olumsuz yanıt verdi.

Popüler sosyal medya platformu Discord, dün yayımladığı şeffaflık raporunda Türkiye'nin kendisinden 6 kullanıcının bilgisini talep ettiğini duyurdu. Ancak platform gizlilik politikaları gereği bu bilgileri paylaşmayı reddettiğini paylaştı.

Discord, Türkiye'nin bilgi talebine sessiz kaldı

Discord, kullanıcılarına sesli ve yazılı iletişim imkanı sunan bir platform olarak dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından kullanılmakta. Kullanıcılarının güvenliğini önceliği olarak belirlediğini söyleyen Discord, gizlilik politikaları çerçevesinde devletlerden gelen bilgi taleplerine karşı katı bir tutum sergiliyor. 2023 yılına ait olan şeffaflık raporunda, Türkiye’nin kendisinden 6 kullanıcının bilgisini istediğini bildiren platform, bu talepleri kabul etmeyerek kullanıcıların özel verilerini koruma amacını koruduğunu vurguladı.

Bazı kullanıcılar Discord'un bu tutumunu desteklerken, bazı kullanıcılar da bu yaklaşımın belirli durumlarda önemli bilgilerin elde edilmesini engelleyebileceğini ifade etti. Discord ise kullanıcıların gizliliğine verdiği önemi göstermek amacıyla çeşitli önlemler alarak, platformda yapılan iletişimlerin güvenliğini sağlamayı amaçladığını belirtiyor.