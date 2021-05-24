Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları başlamıştı. Türkiye'de de Ocak ayının 2. haftasında başlayan aşılama sürecinde ilerleme kaydediliyor. Türkiye genelinde yapılan aşı sayısı 28 milyonu aştı.

Koronavirüs pandemisiyle mücadele sürecinde çok uzun süre bir aşı geliştirilmesi beklendi. Sonrasında ise birkaç farklı aşının koronavirüs ile mücadelede etkili olduğu ortaya çıktı. Ardından da aşılama çalışmaları başladı.

Ocak ayının 2. haftasından bu yana Türkiye genelinde aşılama çalışmaları devam ediyor. Aşılama çalışmalarındaki ilerleyişi ise Sağlık Bakanlığı'nın "Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden anlık verilerle görebilmek mümkün oluyor.

Aşılama sayısı 28 milyonu geçti

24 Mayıs tarihi itibarıyla yapılan aşı sayısı 28 milyonu geride bıraktı. 16 milyon kişiye 1. doz, 12 milyon kişiye ise 2. doz aşı uygulandı. Böylelikle nüfusun en azından 5'te 1'lik bir kısmına en az 1 doz aşı uygulaması yapılmış oldu. Toplam yapılan aşılama sayısı ise 28 milyon 26 bin 735.

Koronavirüs aşılarının derlendiği "Ourworldindata.org" sitesindeki verilere göre Türkiye en fazla aşı yapılan ülkeler arasında 9. sırada yer aldı. En fazla aşı yapılan ülke, 510 milyon dozun üzerinde aşı yapan Çin oldu. Onu 285 milyon 720 bin aşı ile ABD, 192 milyona yakın aşı ile Hindistan takip etti. İngiltere, Brezilya, Almanya, Fransa ve İtalya da Türkiye'den daha fazla aşılama yapan diğer ülkeler oldu.

Dünya çapında 1 milyar aşı

Dünya çapında bugüne kadar yapılan toplam aşı dozu 1 milyar 670 bini buldu. Nüfusuna oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke ise Seyşeller oldu. Ülkede her 100 kişiye uygulanan aşı dozu sayısı ise 134,39 olarak açıklandı.

Her 100 kişide en fazla doz aşı uygulanan diğer ülkeler, 123,95 ile San Marino, 122,39 ile Birleşik Arap Emirlikleri, 121,98 ile İsrail, 106,18 ile Malta, 92,86 ile Bahreyn, 90,60 ile Şili, 89,25 ile İngiltere, 85,44 ile Maldivler, 85,43 ile ABD, 83,18 ile Macaristan, 79,60 ile Katar, 79,45 ile Moğolistan, 73,37 ile Uruguay, ve 73,04 ile Monako oldu.