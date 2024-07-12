Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin internet kullanımıyla ilgili veriler paylaştı. Yapılan açıklamaya göre ülke nüfusunun yüzde 86,5'i internet kullanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gündeme ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, vatandaşların internet kullanım alışkanlıklarına yer verildi. Bakan Uraloğlu, Türkiye nüfusunun yüzde 86,5’inin internet kullanıcısı olduğunu ifade etti. Ayrıca nüfusun yüzde 93,8'i mobil bağlantı sahibi, yüzde yüzde 67,4’ü de aktif sosyal medya kullanıcısı. Bu verilere göre Türkiye'de mobil bağlantıya sahip olup da internet kullanmayanların bulunduğu bir kitlenin bulunduğunu söyleyebiliriz.

Dijital 2024 Global Genel Bakış ve Türkiye Raporu ile servis edilen verileri değendiren Bakan Uraloğlu, Türkiye'de bir vatandaşın günlük ortalama 7 saat 6 dakikasını ekran başında geçirdiğini açıkladı. Bu veriye göre Türkiye, günlük kullanım bakımından dünyanın en çok internet kullanan 19. ülkesi durumunda. Öte yandan; ülkemizde internet benimsenme oranı açısından dünyanın 39. ülkesiyiz.

Peki vatandaşlar, interneti hangi amaçla kullanıyor?

Abdulkadir Uraloğlu tarafından yapılan açıklamaya göre vatandaşlar, interneti en çok şu amaçlarla kullanıyorlar:

Bilgi bulmak

Haber ve etkinliklerden haberdar olmak

Bir şeyin nasıl yapılacağını araştırmak

Ürün ve marka araştırması yapmak

Aile ve arkadaşlarla iletişimde kalmak

Türkiye'de en çok Instagram kullanılıyor

Dijital 2023 Global Genel Bakış ve Türkiye Raporu verilerine göre Türkiye'de en çok kullanılan platform, Instagram. Instagram'ın kullanım oranı, aylık 21 saat 24 dakika. Instagram'ı takip eden platform ise 20 saat 54 dakika ile TikTok. Bakan Uraloğlu, vatandaşların en çok tanıdığı kişileri takip ettiğini söyledi. Uraloğlu'nun açıklamasına göre markaları, televizyon dizilerine ait hesapları, eğlence içeriklerini ve internet fenomenlerini de takip ediyoruz.