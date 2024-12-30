Geçtiğimiz günlerde engellilere yönelik ÖTV'siz araba uygulamasında değişikliklere gidilmişti. Bugün Resmî Gazete'de yayımlanan bir kararla bu uygulamadaki yeni üst limit açıklandı.

Geçtiğimiz günlerde Resmî Gazete’de yayımlanan bir kararla engelli vatandaşların ÖTV’siz araba alabilmesini sağlayan uygulamada değişikliklere gidilmişti. Bu kapsamda ÖTV muafiyetine girecek araçların %40 yerli olmasının gerekeceği ve 10 yıl satılamayacağı görülmüştü. Bugün çıkan bilgilerde ise düzenlemenin geçmişi de kapsadığı, geçmişte bu tarz araç alanların 5 yıldan sonra satabileceği ancak ikinci aracını 10 yıl geçmeden alamayacağı görülmüştü.

Şimdi ise ÖTV muafiyeti uygulamasıyla ilgili bir gelişme daha yaşandı. Resmî Gazete’de yayımlanan bir kararla bu kapsamdaki araçların üst sınırı artırıldı.

Üst limit 2 milyon 290 bin TL’ye çıktı

ÖTV muafiyetli araçlarda önceki üst limit 1 milyon 591 bin 200 TL olarak belirlenmişti. Ancak beklendiği gibi bunda da artışa gidildi. Yeni kararla birlikte Cumhurbaşkanı yetkisinin kullanılmadığı ve limitin yeniden değerleme oranında arttığı görüldü.

Bu artışla birlikte engelli vatandaşların ÖTV’siz araç alımında üst sınır 2 milyon 290 bin 200 TL’ye yükselmiş oldu. Yani artık vatandaşlar, maksimum bu fiyatta araba alabilecekler, araçların %40 yerli olması gerekecek ve 10 yıl satış yapılamayacak.

Yeni düzenleme kapsamında ÖTV’siz alınabilecek araçalr