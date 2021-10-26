Kişi Başına Düşen Milli Gelir 7 Yıl Üst Üste Azaldı

Türkiye’de kişi başına düşen milli gelir 2014’ten bu yana dolar bazında hızla azalıyor. Resmi verilere göre 2020 yılında kişi başına düşen milli gelirdeki düşüş, Cumhuriyet tarihinde bir ilk oldu. 2014-2020 yıllarında milli gelir 7 yıl üst üste azalarak, 2007 yılı seviyelerine geri döndü.

Uluslararası Para Fonu (IMF) 12 Ekim’de Ekonomik Görünüm Raporu yayınladı. Bu rapora dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri olan Türkiye, 2021 yılında bir sıra geriye düşerek 21. sıraya yerleşecek.

Türkiye’de 2003-2013 yılları arasında rekor seviyede artan kişi başı milli gelir, 2014’ten bu yana üst üste düşüyor. Ülkemizde siyasi olayların, küresel krizlerin yaşandığı dönemlerde görülen ekonomik düşüşlerin bir benzeri son 7 yıldır tekrarlanıyor. Resmi verilere göre, 2013’te 12 bin 582 dolara yükselen milli gelir, 2020’de 8 bin 597 dolara düştü. Buna benzer bir düşüş II.Dünya Savaşı'ndan sonraki 4 yılda görülmüştü.

2021'de artması bekleniyor:

2003’te kişi başına düşen gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) 4 bin 739 Amerikan dolarıydı. O günlerden bu yana (2009’daki küresel kriz dışında) hızlı ve istikrarlı bir şekilde artan milli gelir 2013’te 12 bin 582 dolara yükselmişti. Ancak 2014’te kişi başına düşen milli gelir gerilemeye başladı. 7 yıl önce başlayan düşüş günümüze kadar aralıksız devam etti.

2020 yılının sonunda kişi başına düşen gelir 8 bin 597 dolara kadar düştü. 7 yıl art arda azalarak gelinen noktada 2020 yılında ulaşılan kişi başı gelir, 2007 yılı seviyelerine geri döndü. Tahminlere göre 2021 yılında kişi başına düşen milli gelir, 2020 yılına göre daha yüksek olacak. Ancak günden güne yükselen dolar kurunun bu durumu nasıl etkileyeceği bilinmiyor.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın verilerine göre, Cumhuriyetin kurulduğu 1923 yılından bugüne kişi başına düşen gayrisafi yurt içi hasıla, ilk kez üst üste bu uzunlukta düştü. Tarihte milli hasılanın düşüşü, sıklıkla siyasi olaylarla ilgili oluyor. Raporlara göre, siyasi darbelerin yaşandığı 1960, 1971 ve 1980 yıllarının ardında da 2-3 yıllık ard arda düşüşler yaşanmıştı. Günümüze benzer en büyük düşüş ise II. Dünya Savaşı’nın ardındaki 1944-1947 yıllarında 4 sene art arda düşüşün yaşandığı dönemdi.