Türkiye'nin İlk Lityum Karbonat Üretim Tesisi Yarın Açılıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin ilk lityum karbonat tesisinin yarın açılacağını duyurdu. Tesisin ilk yıl için üretim kapasitesi 10 ton, ilerleyen yıllar için 600 ton olarak belirlendi.

Mobil bataryalar üretiminde yaygın bir şekilde kullanılan lityum, Türkiye’de yerli bordan üretilmeye başlanacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamayla birlikte Türkiye’nin ilk lityum üretim tesisinin 26 Aralık 2020’de açılacağını dile getirdi.

Yıllık üretim kapasitesi 10 ton olarak açıklanan tesis, Eti Maden Tesisleri’nde yer alıyor. Tesisin açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferans üzerinden katılımıyla birlikte gerçekleşecek.

Lityum karbonat bor atıklarından elde edilecek

ETİ Maden Tesisleri Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanı Derya Maraşlıoğlu, tesisteki bor atıklarında lityum bileşiğine rastladıktan sonra bunu Türkiye ekonomisine kazandırmaları gerektiğini düşünerek Ar-Ge çalışmalarına başlamış. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in de yardımlarıyla birlikte, lityum karbonat üretilmek üzere bir tesis kurulmaya başlanmış.

Lityum karbonat tesisinin ilk yılki hedefi 10 ton lityum üretimi olarak belirlendi. Yapılan açıklamaya göre tesisin kapasitesi geliştirilecek ve önümüzdeki yıllarda yıllık 600 ton üretim kapasitesine sahip olacak.

Lityum nedir, Türkiye'de üretilecek lityum nerelerde kullanılacak?

Yoğunluğu en düşük metallerden birisi olan lityum, doğada saf halde bulunamayan kimsayal bir elementtir. Element tablosunda Li olarak adlandırılan lityum’un atomik kütle birimi, 6,941 u olarak belirlenmiştir. Saf halde bulunamadığı için de elementin mutlaka tesislerde işlenip üretilmesi gereklidir. İlk lityum üretimine, 1950’li yıllarda Amerika’da başlanmıştır.

Lityumun yaklaşık olarak 25 farklı endüstride kullanım alanı mevcut. Ancak lityum en çok mobil batarya ve pil üretiminde kullanılmak üzere ön plana çıkıyor. Tablet, akıllı telefon ve bilgisayarların pil ve bataryalarında, lityum karbonat kullanılıyor. Enerji Bakanı Fatih Dönmez’in de dile getirmiş olduğu gibi lityum karbonat, TOGG gibi birçok elektrikli otomobil ve cihaz bataryalarının üretiminde kullanılmak üzere yerli bir şekilde üretilecek.