Türkiye, Nasıl Avrupa’nın Teknoloji Devi Oldu

Getir, Hepsiburada, Peak Games gibi Türk start-up projeleri, şu anda tüm Avrupa hatta Dünya tarafından biliniyor. Peki bu markalar nasıl başarılı oldular?

Türkiye, özellikle son dönemlerde şahlanan start-up projeleri ile Avrupa’nın en önemli teknoloji yıldızlarından birisi haline geldi. Hepsiburada, Trendyol ve Getir gibi devlerin isimlerini tüm dünyaya duyurmasıyla birlikte bütün gözler Türkiye’deki teknoloji dünyasına çevrildi.

Özellikle son dönemde teknoloji yatırımcılarının gözdesi olan Getir’in aldığı yatırımlar, ülkemizin teknoloji dünyası tarafından fark edilmesini sağladı. Tabi ki bu farkındalığın oluşmasında payı olan tek marka Getir değil.

Türkiye’nin devleri

Getir’in kurucu ortaklarından olan Nazım Salur, 2008 yılında hiçbir yatırımcının Türk start-up’larına yatırım yapmadığını belirtti. Salur, “Doğru yatırım yapılmamıştı. Yeni pazarlara güçlü girmek ve kazanmak istiyordum. Bunun içinse maddi kaynak ve insanlara ihtiyacım vardı” diyerek 3 yıl boyunca Getir’in geçirdiği zorlu süreci özetliyor.

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle ülkemizde e-ticaretin tavan yapmasının ardından talihi dönen Getir, Türkiye’nin en büyük markalarından birisi olmayı başardı. Hepsiburada, Trendyol, Peak Games ve Dream Games, gibi büyük teknoloji devleri, milyar dolarlık değerlere ulaştı ve tüm dünyada “başarılı start-up” olarak görülmeye başlandı.

“Covid her şeyi değiştirdi”

General Atlantic’in yöneticisi olan Melis Kahya Akar ise, “Covid-19, her şeyi değiştirdi” diyerek bu teknoloji şirketleri için pandemi döneminin önemini vurguladı. Akar, “Şu anda bütün taşlar yerine oturdu. Türkiye’deki şirketler artık daha küresel düşünecekler” dedi ve önümüzdeki dönemde farklı markaların da küresel başarılar elde edebileceğinin sinyallerini verdi.

Şu anda 16.5 milyar dolar değerinde olan ve büyük bir kısmına Alibaba’nın sahip olduğu Trendyol ise, 2010 yılında moda ürünleri satarak e-ticaret dünyasına adım atmıştı. Ardından gıda sektörüne girmesi ve kendi dijital cüzdanını çıkarması ile birlikte çok büyük yatırımlar alan marka, şu anda ülkemizin en büyük teknoloji şirketlerinden birisi.

2000 yılında kurulan Hepsiburada ise, tüm dünyada “Türkiye’nin Amazon’a cevabı” olarak görülen bir marka oldu.

Rocket Internet ve Peak Games, Türkiye için dönüm noktasıydı

Bugünlerde ülkemizdeki çoğu teknoloji şirketinde yöneticilik yapan insanların büyük bir bölümü, bir dönem Türkiye’ye damgasını vurmuş iki markadan birinin bünyesinden çıktı. Bu markalardan birisi Alman bir start-up olan Rocket Internet, diğeri ise Peak Games. 2011-2012 arasında sadece 1 yıl ülkemizde kalan Rocket Internet’in ülkemizden ayrılmasının ardından, orada çalışan pek çok insan Peak Games ya da Trendyol bünyesine katılmıştı. Akın Babayiğit bu iki markanın, Tükriye’deki şirketler için bir nevi “üniversite” görevi gördüğünü söyledi.

Babayiğit ayrıca, Peak Games’in başarısının ülkemizde start-up alevini canlandırdığını belirtti. “Türkiye’de üretilen oyunlar bütün dünyada milyonlarca insan tarafından oynanıyor. Peak Games bu başarıyı elde edene kadar şirketler, kendi pazarlarının ne kadar küçük olduğundan yakınıyordu. Küresel düşünmüyorlardı. Peak Games insanlara dünya çağında düşünmeyi ve başarılı olmayı öğretti” diyen Babayiğit, Peak Games’in başarısının ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

Getir, Trendyol, Hepsiburada, Peak Games gibi şirketler, diğer start-up’ların da bütün dünyada başarılı olabileceğini kanıtladı. Umuyoruz ki önümüzdeki dönemlerde daha fazla Türk start-up’ı dünya çapında başarı elde eder.