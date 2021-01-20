Stellantis, Yıl Sonuna Kadar 39 Elektrikli Otomobil Üretecek

PSA ve Chrysler Fiat (FCA) gruplarının birleşmesinden doğan Stellantis, İlk Gün olarak adlandırdıkları küresel bir basın toplantısı düzenledi. Dünyanın en önemli otomotiv gruplarından birisi haline gelen şirket, yıl sonuna kadar ürün gamlarında 39 elektrikli otomobilin bulunacağını açıkladı.

Bildiğiniz üzere dünyanın en büyük otomobil gruplarından PSA ve FCA, Stellantis adı altına birleşme kararı aldı. 400 bin çalışanıyla birlikte daha da kapsamlı küresel bir şirket haline gelen Stellantis, Başkan John Elkann tarafından yönetilecek.

Şirket, 2021 yılı doğrultusundaki hedeflerini açıklarken, Stellantis’in dünya çapında otomobil ve motor ürün gamlarının artırılacağını belirtti. Elektrikli araç piyasasında halihazırda 29 aracı bulunan Stellantis, bu yılın sonuna kadar 10 elektrikli otomobil daha üreteceklerini açıkladı.

130'dan fazla pazarda etkileyici araç ve hizmet sunmaya hazırlanıyor

Stellantis, İlk Gün olarak düzenledikleri küresel basın toplantısında, potansiyelini kaybetmiş projelere tekrar göz atacaklarını ve bir koruma kalkanı içerisinde bunları başarılı bir şekilde hayata geçireceklerini dile getirdi. Açıklamalara göre şirket, etkilerinin nispeten az olduğu Çin, Afrika, Orta Doğu, Okyanusya ve Hindistan pazarlarına da yoğunlaşarak tüketici beklentilerini maksimum düzeyde karşılamaya başlayacak.

Tek bir sınıf üzerinde odaklanmayacak olan Stellantis aynı zamanda otomobil, yüksek performansa sahip pikaplar, hafif ticari araçlar ve SUV modeller üzerinde de yoğunlaşacak. Şirket, elektrikli otomobil gamını 2021 sonuna kadar 39 araca çıkaracaklarını dile getirdi.

Stellantis Başkanı John Elkann, basın toplantısında şu ifadelere yer verdi; “Stellantis’in, dünyamızın herkese hareket özgürlüğü sağlamak için temiz ve akıllı çözümleri destekleyecek yeni bir otomotiv şirketine ihtiyaç duyulduğu zaman doğması tesadüf değil. Küresel büyüklüğümüz ve erişimimiz, müşterilerimiz için en son teknolojilere, ayırt edici mükemmelliğe ve benzersiz seçimlere yatırım yapmamıza gereken kaynakları sağlıyor.”