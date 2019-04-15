Türkiye'nin Hava Kirliliği Konusunda Karnesi Belli Oldu

Dr. Öğr. üyesi Nilüfer Aykaç, Türkiye'nin hava kirliliği konusundaki çalışmalarının yetersizliğinden bahsederken, dünya standartlarına göre temiz havaya sahip tek bir şehrimizin olduğunu belirtti.

Uluslararası Katılımlı Türk Toraks Derneği 22. Yıllık Kongresi’nde söz alan Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer Aykaç, Türkiye’nin hava kirliliği ile ilgili son derece önemli açıklamalarda bulundu ve dikkate alınması gereken pek çok veri paylaştı. Türkiye’deki ölçümlerin yetersizliğinden yakınan Dr. Aykaç, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi;

“Türkiye’de Çevre Bakanlığı’nın bir sitesi var ve 300’ün üzerinde istasyon var. Yaklaşık 211 istasyon çalışır durumda. Aslında geçen seneki temel sorun her 4 istasyondan birinin ölçüm yapmamasıydı. Yani bir yılın yüzde 75’in altında ölçüm yapılıyor. Mesela İstanbul’da 30 istasyon var ama bunlardan düzenli ölçüm yapan sadece 9 istasyon var.”

Ulusal mevzuata göre dahi 81 ilden yalnızca 27’sinin partiküler madde (PM10) yönünden “temiz” kabul edilebileceğini söyleyen Aykaç, “Dünya Sağlık Örgütü'nün izin verdiği sınır değerleri aşmayan yegâne ilimiz Ardahan'dır. En temiz beş ilimizin dördünde sırasıyla Tunceli (21 µg/m3) ve Hakkâri (21 µg/m3), Rize (23 µg/m3) ve Artvin (25 µg/m3)'in partikül madde düzeyleri (PM10) Dünya Sağlık Örgütü sınır değerlerine göre kirli olarak kabul edilmektedir.” dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer Aykaç, Türkiye’nin en büyük üç ili olan İstanbul, Ankara ve İzmir’deki hava kirliliği hakkında ise şu açıklamalarda bulundu;

“İstanbul'da 2018 yılında toplam 30 istasyonun sadece 9'unda (yüzde 30) yeterli ölçüm yapılmıştır. Başka bir ifadeyle; 2018 yılında her üç istasyondan ikisinde yeterli ölçüm yapılmamıştır. Öte yandan yeterli ölçüm yapılmayan istasyonların ağırlıkla Aksaray, Esenler, Göztepe, Kadıköy, Yenibosna gibi geçmiş yıllarda yüksek hava kirliliği yaşanan ilçeler olması, yeterli ölçüm yapılan dokuz istasyonun arasında Silivri ve Şile gibi hava kirliliği sorunu yaşamayan ilçeler olması dikkat çekicidir.

Gerek ulusal mevzuat gerekse Dünya Sağlık Örgütü sınır değerleri açısından Ankara'nın havası partikül madde yönünden kirlidir. Kirlilik Sincan (66 µg/m3), Keçiören (61 µg/m3), Ayaş (60 µg/m3) ve Çankaya'da (60 µg/m3) izin verilen sınır değerin 3 katına ulaşmakta ve geçmektedir.

Üç büyük il arasında yer alan İzmir, Ankara ve İstanbul'dan farklı olarak her üç yılda tüm istasyonlarda yeterli ölçümün yapıldığı yegâne kenttir. Benzer biçimde yine Ankara ve İstanbul'a kıyasla hava kirliliği sorununun daha az yaşandığı bir ildir. Ancak bu avantajlarına rağmen yıllar içerisinde Alsancak dışında İzmir'in hiçbir ilçesinde istikrarlı bir kirlilik azalması yoktur. Ayrıca ölçüm yapılan yerlere bakıldığında ölçüm hava kirliliğin oldukça yoğun olduğu Aliağa'da yeterli ölçüm yapılmamıştır."