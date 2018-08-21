Resmi Kurumlar, Yerli İşletim Sistemi Pardus’a Geçiş Yapıyor

Türkiye menşeli işletim sistemi olan Pardus, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teknolojide “yerli ve milli ürünler” çağrısından sonra büyük bir önem kazandı. Devletin farklı birimleri ve belediyeler, HAVELSAN’ın çalışmalarıyla Pardus’a geçiş yapmaya başladı.

ABD ve Türkiye arasındaki ticari savaşın alevlenmesinin ardından, ülkemizin teknoloji sektöründe büyük bir hareketlenme yaşandı. Geçtiğimiz hafta yerli firmaların ürünlerini kullanmaya yönelik büyük bir teşvik sağlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrıları sonuç vermeye başladı.

Elektronik cihazların çalışmaları için en önemli araçlar olan işletim sistemleri, genelde yurt dışından ithal ettiğimiz yazılımlardan ibaret. Bu nedenle bugüne kadar geliştirilmiş en iddialı Türkiye menşeli işletim sistemi Pardus önemli bir konuma geldi. Devlet, AK Parti yönetiminde olan belediyelere Pardus kullanmaları konusunda çağrıda bulundu.

Pardus’un ticari bir boyut kazanması için geliştirmeler yapan HAVELSAN, kamu kurumlarının artık Pardus’a geçmek için beklememeleri gerektiğini söylüyor. Hürriyet yazarlarından Eray Görgülü’ye açıklama yapan HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, “Ürünü önce biz kullandık, şimdi kamu kurumlarına öneriyoruz. Belediyelerin yanı sıra, bankacılık, enerji gibi kritik altyapılarda mutlaka millileştirilmiş yazılımımız kullanılmalı.'' dedi.

Atalay, ''İşletim sisteminin bir kurumda çalışabilmesi için o kurumda diğer kullanılan yazılımlarla da uyumlu olması gerek. Windows’u sildiniz, Pardus’a geçtiniz, ama ofis paketi sizinkine uymuyor, o zaman kullanamazsınız. Bu nedenle aynı zamanda Pardus işletim sistemiyle uyumlu diğer uygulamaları da temin ettik. Word, excel gibi ofis uygulamaları var. Bununla uyumlu ‘libreoffice’ açık kaynak bir paket, onunla test ettik ve çalıştığını gördük. AK Parti’li belediyelere yapılan çağrı çok önemli. İstanbul’da Pendik ve Eyüp Belediyesi geçmişti ama daha da yaygınlaşması lazım. İşin mutlaka ticari boyutu da var ancak, ticari olmaktan ziyade bu iş artık milli bir mesele.'' dedi.

Türkiye’nin ilk kapsamlı Pardus değişimi ise Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nden geldi. Belediyenin toplam 2 bin bilgisayardan oluşan sistemi Pardus’a entegre edildi. Muhtarlık işleri ve bilgi işlem dairesinde pilot çalışmalar başlatıldı.

Pardus’un önümüzdeki süreçte devlet kurumlarında yaygınlaşması bekleniyor.