Nintendo Switch 2'nin ABD'de ön siparişlerinin başlamasının ardından ülkemizde sahte ilanlar yayımlanmaya başladı. Dikkatli olmanızda fayda var.

Nintendo, oyunseverlerin yıllardır beklediği Switch 2’yi geçtiğimiz aylarda resmen tanıtmıştı. Birçok yeni özellikle gelen konsol, normalde 9 Nisan’da ABD’de ön siparişe açılacaktı ancak Trump vergileri nedeniyle ertlenmişti. Bugün ise nihayet 449,99 dolardan siparişe açıldı. Tam piyasaya sürülüşü ise 5 Haziran 2025’te olacak

Switch 2, şimdilik yalnızca yurt dışında ön siparişe açıldı. Ülkemizde ise resmî satışı henüz bulunmuyor. Ancak ön siparişin açılmasını fırsat bilen kişiler, sahte ilanlar yayımlamaya başladı.

Sahte Switch 2 ilanlarına dikkat

E-ticaret siteleri üzerinden bazı satıcılar, “Switch 2” ismi altında eski Switch konsollarını satmaya başladılar. Örneğin yukarıda gördüğünüz ilanda “Nintendo Switch Konsol 2” ismi kullanılmış. Ancak bu doğru değil ve yanıltıcı. Aslında satılan görsel orijinal Switch’in OLED ekranlı versiyonu.

Switch 2’nin satışlarına başlanması nedeniyle bu tarz ilanların artma ihtimali var. O yüzden satın almadan önce lütfen dikkatli olun. Cihazın ülkemizdeki satışıyla ilgili resmî açıklamaları ve güvenilir kaynakları takip edin. Biz de satışa çıktığında sizlerle paylaşacağız.

Nintendo Switch'in Türkiye'deki resmî satıcısı kim?

Nintendo Switch 2’nin Türkiye’deki resmî satıcısının CD Media olduğunun altını çizelim. Şirket, yakın zamanda yaptığı açıklamada Switch 2’nin Türkiye fiyatı, ön satış süreci ve dünya lansmanıyla paralel olarak Türkiye’de sunulmasıyla ilgili titiz bir çalışma yönettiklerini söylemişti. Ancak tam bir tarih verilmemişti. Şirketin resmî Instagram hesabına buradan ulaşabilirsiniz.