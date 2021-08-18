Sosyal Medya Düzenlemesine İlişkin Resmi Açıklama

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı, düzenlediği bir basın toplantısında Türkiye'nin gündemini meşgul eden Sosyal Medya Yasası'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Yayman, söz konusu düzenlemenin yasaklama, ceza ya da sansür yasası olmayacağını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Türkiye'de bir süredir konuşulan ve sosyal medya kullanıcılarına ilişkin bazı düzenlemeler getiren yasa tasarısına ilişkin ortaya çıkan bilgileri aktarmıştık. Edinilen bilgilere göre vatandaşlar, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar nedeniyle hapis cezasına çarptırılabileceklerdi. Şimdiyse bu konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, yasa tasarısıyla ilgili iddiaların çoğalması üzerine bir basın toplantısı düzenledi. Bu basın toplantısında yasayla ilgili de konuşan Yayman; yasaklama, ceza düzenlemesi, sansür gibi durumların söz konusu olmadığını ifade etti. Ülkemizde 64 milyon sosyal medya kullanıcısı olduğundan bahseden Yayman, "Sosyal medyada ortaya çıkan yalan haber, dezenformasyon, itibar suikasti, ırkçılık, şiddet, nefret dili, demokrasileri tehdit eder hal kazanmıştır." ifadelerini kullandı.,

Sosyal ağlar, kendilerini hükümetlerin üzerinde görüyor

Dünya, küresel dijital oligarklar tarafından bir dijital diktatörlüğe götürülmek istenmektedir. Sosyal ağların, demokrasileri tehdit etmesi, hukuk için tehdit oluşturması, mahkeme yerine geçerek sosyal medya mahkemesi kurulması, üzerinde düşünülmesi gereken bir durumdur.

Çağdaş dünyadaki uygulamalar, Türkiye'de de olacak

Ülkemizde son günlerde yaşanan yangın, sel, deprem felaketlerinde bir taraftan olayın kendisiyle uğraşırken, diğer taraftan yaşanan doğal afetlerden daha büyük bir sosyal medya afetiyle karşı karşıya kaldığımız ortadadır. Bunun iktidar muhalefet gerilimi ile ilişkisi yoktur. Sosyal medyanın çağdaş normlara kavuşması gerekir. Burada kişilerle ilgili bir düzenlemeden bahsetmiyoruz. Biz yalan haberin önüne geçmezsek, bu, demokrasimizi tehdit eder hale gelecektir.

Çağdaş ülkelerde, Avrupa'da hangi uygulamalar varsa biz Türkiye'de de aynısının olmasını istiyoruz. Çağdaş normlara uygun düzenlemeyi iktidar muhalefet hep birlikte inşallah sağlayacağız. Yapılacak sosyal medya düzenlemesi, bir yasaklama, sansür ya da ceza düzenlemesi olmayacak.